TrendForce：NVIDIA下調Vera CPU搭載容量 凸顯LPDRAM供給缺口難弭平

根據全球市場研究機構集邦科技TrendForce調研結果指出，NVIDIA（輝達）決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半，此一調整並非NVIDIA下修記憶體總需求量，而是因應供應端2027年初步規劃配給NVIDIA的產能不足的事實。在此背景下，NVIDIA選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市占，同時凸顯LPDDR5X供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

儘管目前記憶體原廠對2027年皆有擴產計畫，但整體位元增幅仍不及買方市場釋出的需求。有鑑於Samsung、SK hynix及Micron初步規劃予NVIDIA的LPDRAM供應僅能滿足該品牌約60%的需求，且上調空間有限，NVIDIA近期決議調整Vera Rubin Superchip模組搭載的SOCAMM模組容量，以滿足更多Vera CPU的出貨需求，並提前因應後續貨源持續緊張的風險。

TrendForce強調，此次規格調整屬供應端主導的架構妥協，對整體DRAM供需並無實質負面影響，亦不代表NVIDIA下修總體記憶體需求。

NVIDIA新世代AI server產品分為Vera Rubin Rack以及獨立型Vera CPU Rack兩類，除了Vera Rubin Rack整櫃方案外，NVIDIA亦明確表態將大力推廣獨立型（Standalone） Vera CPU解決方案，同時擴大其在推論型AI市場的市占，也成為拉動LPDRAM需求的主因之一。

LPDRAM憑藉優異的功耗與傳輸速度表現，已跨入AI server、automotive等多元應用場景，加上NVIDIA以外的ASIC晶片業者亦開始評估導入，未來LPDRAM將不再只是智慧手機的專屬記憶體。隨著AI應用持續擴大，預估整體供需缺口將更趨嚴峻。TrendForce預估，整體AI server生態系在2028-2030年間有機會成為全球LPDRAM最大單一出海口，超越智慧手機應用。