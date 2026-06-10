Netflix亞太區產品發表會 發表行動裝置App改版、會員推薦更個人化

Netflix加強亞洲市場業務，10日上午舉辦亞太區產品與技術創新發表會，推出行動裝置與產品全新服務，展示平台如何重新打造手機使用體驗，創新的內容探索，以及遊戲相關最新消息。下個月在日本、韓國首發推出最新體驗，Netflix產品與技術長Elizbath Stone指出，這兩國家的使用者將會感受到Netflix手機版本的首頁改版，更容易找到自己個人喜歡的內容，包括影片、直播、遊戲等服務。

她指出，根據Netflix調查，目前以行動裝置為主的用戶，更希望在平台上加強互動，例如可以直覺找到影片、直播，隨時觀賞。Netflix推動行動裝置重大更新，主打「行動優先」（「影片優先」）新的行動裝置版導入專為手機設計的「片段」功能，以直式影片牆打造沉浸式的視覺探索體驗，讓會員能以更直覺、即時的方式探索內容。看到感興趣的作品時，也能直接觀看、加入片單或分享給朋友。

她表示，行動裝置App更新的核心目標是為會員提供個人化、互動性強且沉浸式的手機使用體驗：無論是經典影集、熱門電影，或是Podcast、直播節目，透過全新介面，這些內容都能根據每位使用者的喜好精心挑選，隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的精彩內容。

當前最新的AI技術可以打造更好體驗，Netflix導入的新架構可以改善個人化頁面，亞太區產品企劃資深總監Eugenie Yeo表示，新的技術依照個人喜好改變產品設計，為個人首頁提供不同影片和娛樂組合，即使兩人喜好接近、看同樣的演員，也可能看到不同的產品介紹，用更符合偏好方式推薦給用戶產生共鳴。