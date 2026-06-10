程泰集團與新代科技簽署MOU 推動智慧製造整合方案落地

程泰集團與新代科技（7750）今日舉行「程泰集團 × 新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」，由程泰集團會長楊德華與新代科技董事長蔡尤鏗代表雙方簽署。雙方將深化工具機、自動化、機器人應用與智慧製造技術合作，並聚焦AI、機器人與新能源車等高成長產業應用需求。

雙方聲明表示，面對全球製造業朝智慧化、自動化與彈性生產發展，工具機產業競爭已逐步由單一設備性能，轉向整體智慧製造整合能力。程泰集團具備CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等完整產品線與全球市場通路；新代集團則長期投入工具機控制、自動化、工業機器人及智慧製造技術。透過本次策略合作，雙方將結合產品、技術與市場資源，推動更具效率與應用價值的智慧製造解決方案。

本次合作將以自動化與機器人應用為重要方向，針對CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等設備，評估導入自動上下料、機器人手臂、標準化周邊模組與通用介面配件，協助客戶提升生產效率、降低人力依賴，並回應少量多樣、快速換線與夜班無人化生產等需求。

在產業應用方面，雙方將聚焦新能源車、AI伺服器相關供應鏈、機器人零組件及高階精密加工需求，透過機台本體、自動化方案、應用驗證與市場導入的整合，協助客戶加速導入智慧化生產模式。

雙方表示，後續將依合作備忘錄所建立的基礎，持續推動相關合作事項的深化與落實，包括技術驗證、應用推廣及市場拓展等面向，逐步完善合作機制與協作模式。未來亦將透過智慧製造、自動化與機器人等關鍵技術之整合應用，共同促進產業升級與價值鏈延伸，進一步強化台灣工具機與智慧製造產業於全球市場的競爭力與影響力。