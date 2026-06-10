力積電海外籌資8.86億美元 衝刺3D AI代工業務

台北市長蔣萬安10日出席國鼎智慧城市論壇，他在致詞時表示，希望輝達（NVIDIA）深耕台北，帶來群聚的效應，讓夥伴、讓更多國內優秀的AI人才能夠匯聚在這邊，所以這一切的一切其實只是開始，希望持續努力，讓台北成為AI產業發展最強的一顆心臟。

2026-06-10 14:51