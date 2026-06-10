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AI正加速由雲端走向實體 凱鈺推出首款人形機器人
人形機器人成為下一波智慧製造的重要戰場，凱鈺科技（5468）10日推出首款人形機器人，正式跨入具身智能領域，透過整合既有技術、製造經驗與智慧自動化能力，力拚成為南部智慧自動化產業的重要推手。
凱鈺表示，公司早期以無晶圓廠（Fabless）IC設計業務起家，近年在母集團穎霖資源挹注下，積極推動營運轉型，業務版圖已由單一半導體領域，逐步延伸至營建、綠能及智慧製造等多元市場。
凱鈺此次推出的人形機器人並非單純模仿人類外型，而是整合AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體，其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由3D視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。
凱鈺指出，透過多自由度關節與仿生靈巧手，人形機器人可執行搬運、巡檢、裝配與精細操作，讓機器不再只是被動執行指令，而是具備理解環境、回應需求與持續學習的能力。
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