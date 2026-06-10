快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

2026鴻海科技獎得主揭曉 逾200件海內外優異作品競逐榮耀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會主辦的「2026鴻海科技獎」得獎名單今日揭曉！本屆鴻海科技獎首度分採「學術組」與「應用組」兩大類別，吸引了海內外優秀學生超過200人報名投件，除了國內的台大清大、陽交大、成大等指標學校外，更有來自美國麻省理工學院、普林斯頓與史丹佛大學、德國慕尼黑工業大學、以及日本、英國、加拿大、澳洲等國的頂尖學府的學生參與角逐。

激烈競爭下，2026鴻海科技獎產生了14位學術組得主與10位應用組得主，並讓外界看到了年輕世代的優異研究。例如：學術組得獎者國立陽明交通大學光電工程學系簡崟合同學，研究「應用於光無線通訊之可程式化多輸入多輸出矽光子處理器」，成功將矽光子與可程式化架構深度結合，突破次世代高速光通訊的硬體傳輸瓶頸，前瞻技術展現了深厚的學術基礎與落地潛力。

澳洲雪梨大學曾子耘同學則以「全景-CUDAL」研究榮獲鴻海科技獎應用組，該研究攻克雨天鄉村與積水反射的自駕辨識痛點，具備高實用性與完整數據基準，並獲IEEE發表認可，其多傳感器融合技術完美適配電動車軟體棧，實質提升現實環境下的行駛安全性。

獲獎學生們除了能獲得學術組每人25萬元、應用組每人10萬元的實質獎勵金之外，更享有與鴻海內部業師深度交流以及能夠進入鴻海科技集團實習的珍貴機會，透過直接參與全球頂尖科技企業的實作，讓獲獎學子能進一步縮短學用落差，提前接軌實務需求。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵他們繼續勇於探索、深耕創新。鴻海教育基金會相信「學術定義未來，應用創造將來」，希望藉此讓科技研究成為推動人類社會持續進步的關鍵力量。

鴻海 成大 清大 台大

延伸閱讀

攜手母公司鴻海 夏普發布最新事業戰略 全面衝刺 AI 伺服器市場

鴻海宣布攜手博楓 在越建立可再生能源合作夥伴關係

鴻海攜手夏普拓展AI伺服器 堺工廠轉型AI數據中心

政大推團隊制ESG跨領域實習 銜接企業永續專案

相關新聞

Netflix亞太區產品發表會 發表行動裝置App改版、會員推薦更個人化

Netflix加強亞洲市場業務，10日上午舉辦亞太區產品與技術創新發表會，推出行動裝置與產品全新服務，展示平台如何重新打造手機使用體驗，創新的內容探索，以及遊戲相關最新消息。下個月在日本、韓國首發推出最新體驗，Netflix產品與技術長Elizbath Stone指出，這兩國家的使用者將會感受到Netflix手機版本的首頁改版，更容易找到自己個人喜歡的內容，包括影片、直播、遊戲等服務。

程泰集團與新代科技簽署MOU 推動智慧製造整合方案落地

程泰集團與新代科技（7750）今日舉行「程泰集團 × 新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」，由程泰集團會長楊德華與新代科技董事長蔡尤鏗代表雙方簽署。雙方將深化工具機、自動化、機器人應用與智慧製造技術合作，並聚焦AI、機器人與新能源車等高成長產業應用需求。

力積電海外籌資8.86億美元 衝刺 3D AI 代工業務

晶圓代工業者力積電（6770）10日宣布，公司透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元。本次發行之海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日收盤價約折價6.75%。

盼輝達深耕台北、帶來群聚 蔣萬安：讓台北成為AI發展最強的一顆心臟

台北市長蔣萬安10日出席國鼎智慧城市論壇，他在致詞時表示，希望輝達（NVIDIA）深耕台北，帶來群聚的效應，讓夥伴、讓更多國內優秀的AI人才能夠匯聚在這邊，所以這一切的一切其實只是開始，希望持續努力，讓台北成為AI產業發展最強的一顆心臟。

貿聯砸8.5億美元收購 Interplex Datacom 強化資料中心布局

貿聯-KY（3665）10日至證交所舉行重大訊息說明，總經理鄧劍華表示，董事會今日通過取得Interplex集團之資料通訊業務（以下稱Interplex Datacom），決議以現金收購Interplex Datacom。本次交易企業價值為8.5億美元，此為貿聯30年發展歷程中的最新重要策略布局，將進一步強化貿聯於資料中心、連線技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互聯解決方案。

台積電5月營收4169.75億元 創單月新高 連三個月站穩4000億元

台積電（2330）受惠AI晶片訂單持續湧進及先進製程售價穩定上揚， 5月合併營收繳出4169.75億元佳績，續創單月新高，月增1.5%，年增30.1%；累計今年前五月合併營收1 兆 9618.04億元，年增30.0%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。