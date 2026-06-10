盼輝達深耕台北、帶來群聚 蔣萬安：讓台北成為AI發展最強的一顆心臟
台北市長蔣萬安10日出席國鼎智慧城市論壇，他在致詞時表示，希望輝達（NVIDIA）深耕台北，帶來群聚的效應，讓夥伴、讓更多國內優秀的AI人才能夠匯聚在這邊，所以這一切的一切其實只是開始，希望持續努力，讓台北成為AI產業發展最強的一顆心臟。
蔣萬安表示，此時此刻AI的浪潮席捲全球。每個國家也都如火如荼地擘劃自己的AI大戰略，「這也讓我想起李國鼎先生講過一句話，每一個國家年年都在賽跑，如果不加努力，只是維持原本的紀錄，就會很快被其他國家超越」。
他說，台灣今天能站上世界的頂端，成為AI Revolution epicenter，其實靠的不是別人，是包括李國鼎先生、孫運璿先生這些前輩，當時他們的遠見、勇氣、果決以及堅持做對的事情，而且持續為國家50年來打拚的精神，才有今天。因此今天換成我們來為台灣未來的50年打下深厚的基礎，因此不只是國家，城市也必須如此。所以今天的主題「用科技永續來塑造這個城市」，對台北市來講，我們要讓AI成為城市的基底，走進市民的日常生活，而且變成都市DNA。
蔣萬安指出，台北市率全國之先訂定人工智慧作業指引，明確地規範，讓市府同仁鼓勵大家導入AI、運用AI，但同時也避免法律的紅線；第二，有五年10億元的競爭力預算，鼓勵各單位來運用AI。所以包括我們的1999市民熱線，每一通電話處理時間節省90%，而今年的智慧城市，台北市我們也提出很多具體落地的政策，包括急診站的救護，包括我們地下自來水管等等，其實也都是共同打造造智慧韌性城市這個目標前進。
他說，今年2月很高興完成和輝達的正式簽約，過去一段時間，我們積極地爭取輝達海外總部落腳台北。今天輝達確定落腳北士科，而且未來預計再進超過1萬個工作機會，而且從興建到營運，至少投入400億元。而且當時我也特別要求說，輝達要來簽約，要設立台北公司。我說一定要在台北設立子公司，而且我說資本額不能低於10億元。當時原本輝達是要用API或者是新加坡的公司，但我要求他們成立台北公司，而且目前增資33億元。
他指出，希望輝達深耕台北，帶來群聚的效應，讓夥伴、讓更多國內優秀的AI人才能夠匯聚在這邊，所以這一切的一切其實只是開始，我想未來還有非常多需要跟包括現場各位先進、各位夥伴合作，也希望持續努力，讓台北成為AI產業發展最強的一顆心臟。
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