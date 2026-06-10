貿聯砸8.5億美元收購 Interplex Datacom 強化資料中心布局

貿聯-KY（3665）10日至證交所舉行重大訊息說明，總經理鄧劍華表示，董事會今日通過取得Interplex集團之資料通訊業務（以下稱Interplex Datacom），決議以現金收購Interplex Datacom。本次交易企業價值為8.5億美元，此為貿聯30年發展歷程中的最新重要策略布局，將進一步強化貿聯於資料中心、連線技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互聯解決方案。

他說，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固於資料型、整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。除此之外，此購併案更可提升貿聯在精密基礎加工相關技術方面的能力與市場地位。而這些技術對支援貿聯的裝置解決方案事業部，用於半導體、機櫃、醫療裝置及系統整合組裝及其他利用領域至關重要。

他指出，貿聯收購Interplex Datacom業務的目的為：一、強化資料中心，連線技術及基礎設施領域的布局。二、取得創新，客製化互聯解決方案、高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組合，推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的發方向發展。三、提升集團在精密基礎加工相關技術方面的能力與市場地位，支援集團現有半導體裝置、機櫃、醫療裝置及系統整合組裝事業。四、整合全球製造據點與技術能力，就近服務客戶需求，縮短產品開發周期，並提升共有開發創新解決方案的能力。五、取得具有價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。

貿聯已成功完成多次跨國收購案。本交易預計於完成合約約定之交割條件後，於2026年下半年完全交割。