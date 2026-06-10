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搶占實體 AI 商機 凱鈺推出首款人形機器人產品

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
凱鈺科技推出首款人形機器人產品。凱鈺提供
凱鈺科技推出首款人形機器人產品。凱鈺提供

實體AI被視為是下一波AI浪潮，凱鈺科技（5468）於今日宣布，推出首款人形機器人產品。

凱鈺早期以IC設計業務起家，近年在母集團穎霖資源挹注下積極轉型，業務版圖從半導體領域，逐步延伸至營建、綠能及智慧製造等多元市場。在智慧製造布局方面，凱鈺自主開發的AMR自主移動機器人已上市多年，協助客戶降低工廠人力成本，加速生產流程自動化，並朝智慧工廠目標邁進。凱鈺指出，針對不同產業客戶的實際需求，可提供客製化操控軟體開發服務，並串接客戶既有系統，即時掌握庫存水位、出貨品項及數量等資訊，提升倉儲管理效率與營運透明度。

凱鈺指出，其AMR產品依應用情境涵蓋頂升型、板車型及堆高機型，可彈性支援不同場域的搬運需求，並具備進出電梯及跨樓層移動能力。而此次推出的人形機器人，並非單純模仿人類外型，而是整合 AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體。其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由 3D 視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。透過多自由度關節與仿生靈巧手，人形機器人可執行搬運、巡檢、裝配與精細操作，讓機器不再只是被動執行指令，而是具備理解環境、回應需求與持續學習的能力。

凱鈺提到，發展人形機器人意味著該公司從硬體製造跨向軟硬整合，再由單一設備升級為智慧平台，瞄準的不只是機器人產品，而是未來工廠、物流與服務場域的全新入口。相較於傳統機械手臂或輪式機器人，人形機器人的最大優勢在於可以直接適應既有環境。工廠、倉儲、辦公室與家庭空間，本來就是依照人體結構設計，包括樓梯、門把、工具與工作平台。人形機器人不需大幅改造場域，即可直接進入現有環境執行任務，有助企業降低導入門檻與自動化升級成本。

機器人

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