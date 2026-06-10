輝能科技與 OPmobility 簽署 MOU 啟動固態電池模組合作評估

固態電池廠輝能科技於法國時間6月9日宣布，已與永續移動領域的全球領導者，以及全球移動產業參與者的技術合作夥伴OPmobility 共同簽署合作備忘錄。雙方將就「輝能固態電池芯」導入「電動車用電池模組及／或電池包」的整合與共同開發展開合作討論，期以更高性能與更具競爭力的系統化解決方案，回應全球電動車市場的快速成長需求。

根據公開資料顯示，OPmobility是一家總部位於法國的全球汽車零組件巨頭，業務遍及全球28個國家，擁有152家生產工廠和40個研發中心。

依據本次 MOU 規劃，雙方將討論並評估未來潛在合作，聚焦於固態電池芯整合至電動車用電池模組及／或電池包的共同開發，目標在於提升雙方於電動車產業的競爭力。同時，雙方也將在適用的競爭法規範下，審慎推進合作框架與討論方式。

在合作的第一階段，輝能科技將提供固態電池芯予 OPmobility，用於依照輝能事前同意之測試規範與流程進行電池性能測試。OPmobility 將負責以輝能提供之固態電池芯進行電池模組的設計、開發與製造。雙方共同目標是開發一套可供車廠採用、並能應用於未來電動車平台的電池模組解決方案。

本次合作將以一致的測試規範與工程流程為基礎，加速系統層級的整合評估與工程收斂，協助雙方更早掌握車用模組導入的關鍵參數與挑戰，提升未來與車廠對接的效率。

透過本次與 OPmobility 的合作討論，雙方將以系統整合視角共同探索上述電芯性能在車用電池模組／電池包層級的工程轉譯與驗證路徑，協助 OEM 更有效率地評估導入，並加速形成具備產品化可行性的整合型方案。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示：「固態電池要被市場真正採用，關鍵在於從電芯走向模組與電池包層級的系統整合與驗證。此次與 OPmobility 簽署合作備忘錄，將以一致的測試規範與工程流程為基礎，從務實的性能測試與模組開發出發，釐清車用整合的關鍵路徑，並以車廠可採用的模組解決方案為共同目標，持續在合規框架下推進後續合作。」

Youssef Souiba，OPmobility C Power 事業群執行副總裁兼總裁表示：「與輝能這樣在固態電池領域具領導地位且具備深厚技術實力的企業合作，將進一步強化 OPmobility 預判全球汽車製造商需求的能力，並支持集團持續擴展技術版圖與客戶基礎的策略方向。這也再次展現我們攜手關鍵夥伴共同推動創新，並為打造更高效、更永續移動生態系作出貢獻的能力與承諾。」