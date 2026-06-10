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攜手母公司鴻海 夏普發布最新事業戰略 全面衝刺 AI 伺服器市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普攜手母公司鴻海，發布最新事業戰略。夏普／提供
夏普攜手母公司鴻海，發布最新事業戰略。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）10日表示，該公司在日本東京芝浦辦公室召開「2026事業方針說明會」，由社長暨執行長（CEO）河村哲治率領核心高層團隊，首度向全球媒體、證券分析師及機構投資人揭示2025-2027年度中期經營計畫的最新進展與成長藍圖。

本次說明會中最受矚目的核心重中之重，莫過於夏普宣布將正式進軍「AI伺服器（AI Server）」市場。夏普強調，將深度整合母公司鴻海在全球頂尖的採購與製造實力，目標在2027年度前正式啟動AI伺服器的銷售業務。這項重磅戰略不僅象徵夏普從傳統家電與面板巨擘華麗蛻變為「AI科技解決方案供應商」，更展現台日合作互補的極致綜效。

針對未來各核心事業群的具體布局，夏普四大掌門高層分別提出四大關鍵發展方針：

一、 社長暨執行長河村哲治：以AI伺服器與次世代通訊為雙引擎，啟動再成長戰略。河村哲治指出，夏普正全力推動轉型，除了與鴻海強強聯手、目標於2027年度前展開AI伺服器銷售外，更將積極推動堺工廠（SDP）轉型為亞洲具指標性的AI數據中心。此外，為了構建支撐「AI Anywhere（AI無處不在）」願景的基礎設施，夏普將衝刺次世代衛星通訊技術，預計於2027年度內達成商業化。未來也將同步推進產業DX（數位轉型）、EV電動車移動應用及宇宙用太陽能電池等前瞻新事業。

二、 智慧生活事業群總經理菅原靖文：推動家電高附加價值化，加速AIoT服務變現。常務執行董事、共同營運長（Co-COO）暨智慧生活事業群總經理菅原靖文表示，夏普引以為傲的白色家電與空調事業，將持續在日本及國內外市場擴展高附加價值的旗艦產品陣容。在軟體層面，夏普將正式推展包含代理型AI服務（Agentic AI）在內的AIoT事業，透過「邊緣AI（Edge AI）」讓家電主動學習用戶習慣，全面落實AI服務商業化與營收變現。

三、 智慧辦公事業群總經理小林繁：五大方向驅動企業轉型，深化AI顧問與IT服務。執行董事、共同營運長（Co-COO）暨智慧辦公事業群總經理小林繁布局 B2B 市場，明確揭示「行動通訊 / 運算解決方案」與「工作場所解決方案」的成長預測。小林繁強調，未來將透過五大策略驅動轉型：將現有業務「智慧化」、運用企業併購（M&A）強化IT服務、開闢全新「AI顧問諮詢事業」、擴大機器人（Robotics）佈局，並對既有通訊事業進行根本性變革，打造高效的一站式智慧辦公生態系。

四、 夏普顯示科技社長川合勝博：堅定落實「輕資產化」，聚焦ePoster與AR利基新市場。執行董事、顯示設備負責人暨夏普顯示科技（SDTC）社長川合勝博針對面板業務轉型交出成績單。他指出，夏普已徹底變更成本結構，積極執行輕資產化（Asset Light）策略，依據各工廠特性集中發展主力產品以改善整體收益。展望未來，顯示設備資源將全力挹注於具備高成長潛力的利基型新事業，包括持續推廣零功耗綠能顯示器「ePoster（電子紙）」，以及積極研發次世代AR（擴增實境）穿戴裝置專用的核心光學零組件。

本次說明會的質詢焦點多集中於夏普與鴻海的未來深化關係，以及AI伺服器業務的具體路徑。台灣夏普表示，總社的戰略方針清晰，台灣市場未來將作為技術落地與應用的重要橋樑。透過鴻海頂級的硬體製造實力、日本夏普的百年品牌底蘊與卓越的Edge AI創新研發，夏普有信心在多變的全球科技浪潮中脫穎而出，為全球消費者與企業客戶帶來突破性的AI智慧新生活。

鴻海 夏普 伺服器

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