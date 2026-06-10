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錦明參加台灣無人機大會師 搶攻國防市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

錦明（3230）受邀參與由「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，並於現場重點展示旗下固定翼無人機平台及關鍵技術成果。此次活動匯聚國內無人機相關業者、供應鏈夥伴及產官學研代表共同參與，被視為台灣無人機產業凝聚本土關鍵能量、共築國際戰略版圖的指標性產業盛會。

此次大會現場，總統及政府高層親臨視察，並就錦明自主研發的戰術固定翼無人機系統、關鍵數位圖傳模組及抗干擾技術成果進行重點了解。以精密製造為根基、跨足高階軍工系統整合（SI）的轉型實績，獲得政府高層與產官學研代表的高度肯定。

錦明實業自1987年深耕精密製造，累積近四十年製造實力，近年成功轉型跨足高階軍工系統整合（SI）領域，持續投入飛控系統、通訊整合及AI視覺辨識等關鍵技術，旗下VIPER多旋翼與SABER載具已實際進入交付階段。目前全球無人機零組件供應鏈仍面臨高度集中與外國晶片潛在後門的資安疑慮，使得美、日、歐盟等國防與安全採購市場對「硬體來源透明可追溯、通訊鏈路可信」的非紅供應鏈需求快速增長。台灣政府已設定明確產業目標，規劃透過法規鬆綁與資源挹注，推動台灣無人機產值於2030年達新台幣400億元。在此政策背景下，具備自主研發能力與非紅供應鏈優勢的本土整合商，將在國內外採購市場中取得關鍵地位。

透過此次大會的深度交流，錦明與國內產官學研代表及聯盟會員企業共同探討台灣無人機產業下一階段發展方向。未來將結合聯盟夥伴資源，共同拓展美國、日本、歐洲及東南亞等重點市場，強化台灣無人機產業於全球非紅供應鏈中的競爭優勢。

無人機

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