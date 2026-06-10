橘子宣告 AI 新戰略 將投入中大型算力中心計畫

為展現深耕 AI 市場的決心，橘子（6180）集團繼參加COMPUTEX發表 AI 跨域解決方案後，10日再宣告AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的 AI 運算需求，轉化為挹注集團營運成長的實質動能 。

深化AI布局！橘子集團預計投入中大型算力中心計畫 強攻AI算力商機

根據國際金融服務公司摩根士丹利最新報告指出，全球 AI 市場正處於大規模部署的擴張期，AI 產業亦被定義為「長線成長循環(Long-term Growth Cycle)」。而隨著 AI 應用加速走向商業化，掌握AI 運作所需的高效運算能力，已成為企業在 AI 時代創造穩定營收的核心關鍵。

有鑒於此， 橘子集團預計投入中大型算力中心的發展計劃；此外，也將自有的中和機房全面升級為高階算力中心。期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源 ，並協助跨產業客戶加速導入AI 應用服務，為集團打造穩健收益 。