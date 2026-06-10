Yahoo：「有感創新」成 AI 時代品牌競爭關鍵 Z 世代重新定義品牌價值

Yahoo發表最新調查報告，新的消費主力Z世代進入社會，在消費期待上，對品牌的認知和定義有新的看法。Yahoo指出，在AI時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到Z世代重視；也隨AI逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」四大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。

Yahoo近期舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析Z世代對品牌的期待，以及探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。

Yahoo指出，對「有感創新」的期待，可歸納出四大面向。首先是「引領潮流」，Z世代以創新定義品牌價值，即使面對通膨壓力，仍有43%的Z世代表示願意為具獨特感與個人風格的品牌支付溢價 ，文化認同與潮流感正成為品牌競爭力的重要來源。

其次是「安全創新」，Z世代最重視的品牌特質之一是「值得信任」。隨AI錯誤資訊與虛假內容被視為全球企業的重要風險，品牌透過技術創新、資訊透明與安全機制建立信任，將成為關鍵競爭力。

第三是「隱形便利」，Yahoo指出，最好的科技，是感受不到科技，消費者期待的不是技術帶來複雜，而是更簡單、更順暢的體驗。未來AI的價值在於無形中降低使用門檻、提升體驗效率，讓科技真正回歸服務本質。

最後是「人性溫度」，當AI加速內容生成與服務自動化，消費者對真實互動與情感連結的需求反而持續提升。根據麥肯錫研究 ，2025年表現優異的品牌有40%的營收增長來自人性化個人連結，顯示能夠建立「與我有真實連結」的品牌，將更容易贏得消費者長期認同。