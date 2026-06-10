CPO 傳量產延後 光通訊股倒一片

研究機構SemiAnalysis發布研究報告，指出CPO量產與交付節奏放緩，規模量產時間遞延至28或29年。消息一出，立刻引發光通訊股集體下跌，上詮（3363）、統新（6426）一度打到跌停，波若威（3163）、華星光（4979）也離跌停僅有一步之遙。

SemiAnalysis 表示，今年 CPO 出貨量預期將顯著低於市場激進預測，大規模量產時間點可能將遞延至 2028 年甚至 2029 年。同時，Scale-out CPO 交換機的出貨量面臨下調風險，主要是受光引擎連接良率、ASIC 集成難度以及整體成本經濟性等因素所影響，目前樂觀情況下光引擎連接良率約 95%，但若只由 ASIC 帶動 CPO需求，產量仍非常有限。

SemiAnalysis指出，CPO雖然被視為未來數據中心網絡架構的重要方向，但其工程化挑戰仍然巨大。在CPO架構下，光引擎與價值高昂的運算晶片共同封裝於同一基板，一旦其中某個光引擎因雷射老化或光纖損壞失效，往往需要將整塊主板拆卸返廠維修。而傳統可插拔光模塊出現故障時，僅需現場更換模塊即可恢復運行，維護成本和停機風險明顯更低。