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台積電要來了！屏東科學園區半導體供應鏈專區12日動土典禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科學園區內正興建相關公共建設。圖／報系資料照
屏東科學園區內正興建相關公共建設。圖／報系資料照

屏東科學園區將迎來半導體供應鏈專區，聯合動土典禮將在本月12日上午舉行，賴清德總統、台積電董事長魏哲家、及其供應鏈廠商等產官學研代表出席，象徵屏東產業轉型升級。

屏東縣議會今總質詢，縣議員梁育慈說，大家關注台積電供應鏈半導體廠商進駐，希望實際帶動屏東發展，屏東市近期有飯店、商場、都更住商大樓投資，接下來台積電要來，縣府力拚產業轉型升級，期盼讓屏東迎接下一個十年的發展。

縣長周春米答詢說，讓屏東縣更具競爭力，產業升級，屏東科學園區納入在南部科學園區轄內，南科管理局的產值已超過3兆，大於新竹科學園區，對於後續開發，縣府是期待且慎重。

周春米也提到，屏東科學園區規畫後，科學園區也已動土，屏科實中預計下半年周邊道路可通行，帶動屏東市發展，相關工商、生活發展，全面準備中。

縣府發出採訪通知指出，屏東縣府共同見證台積電與供應鏈夥伴聯合動土，宣告半導體聚落正式進駐屏東。指標性工程啟動，鏈結產官學研能量，以技術開發與規格制定驅動在地產業升級，打造具全球競爭力的尖端科技新核心。

屏東科學園區內有28公頃半導體供應鏈專區，台積電統籌整體規畫，台積電將興建辦公大樓，進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體的領先地位。這座專區是台灣第一個以建設晶元廠廠房及設施為核心的產業聚落，專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商。

屏東科學園區內正興建相關公共建設。圖／報系資料照
屏東科學園區內正興建相關公共建設。圖／報系資料照

屏東 半導體 台積電

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