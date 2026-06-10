台遵循美出口管制政策 法人看地緣政治影響半導體長期

外電報導，台灣政府正考慮對銷往大陸的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，實際上大都依據美國政策為主，法人分析，相關政策對半導體產業影響是長期，未來半導體管制不會減少，AI和HPC為長期趨勢，競爭力強的公司營運仍將持續向上，預期相關變化對台積電（2330）的影響仍是可控。不過台積電今日股價受美股表現不佳仍走弱盤中下探2,270元，跌逾1.5%。

美國出口管制政策持續調整，已擴及整個半導體供應鏈包含封測廠商。2025年時台積電曾向多家中國IC設計公司發出正式通知，要求16奈米以下產品需要在美國商務部工業安全局BIS的封裝廠白名單進行封裝，否則將暫停出貨。

因應美國出口管制政策，各大國際企業都合法合規，台積電也一向遵循法規，並盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規。

台積電也已在最新年報提及，台積公司在半導體供應鏈中的角色先天限制了其對包含其所製造半導體晶片的最終產品之下游使用或使用者的能見度，從而阻礙了台積公司充分確保其所製造的半導體晶片不會被轉移（包括經由台積公司的客戶與第三方）到非預期的最終用途或最終使用者的能力。此外，對某些晶片的出口管制通常取決於晶片產品的特定功能或技術效能特徵，而這些特徵可能是晶圓廠無法獨立驗證的。

依據台積電年報指出，如果台積公司的客戶的行為或產品被認定落入前開出口管制範圍，且相關產品出口並未取得必要的許可，則台積公司可能被認定違反可適用的出口管制或制裁相關法律，這可能使台積公司遭受聲譽損害、政府調查、相關法律程序導致的處罰或其他財務風險，以及其他負面後果。民國一百一十三年十月，台積公司通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品，此後，台積公司即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。即使台積公司盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規，仍不能保證其商務活動不會被發現有未遵守出口管制法規之情形。

台積電年報已提及，公司受多個司法管轄區的反托拉斯法規約束，並不時收到執法機關的相關詢問。隨著台積公司在半導體製造產業的成功，以及外界對半導體產業集中度的批評日益增加，有時甚至直接指向台積公司，台積公司面臨反壟斷調查的風險增加。任何潛在反壟斷調查程序的不利結果都可能損害台積公司的業務並分散管理階層的注意力，從而對台積公司的營運成果或前景產生重大不利影響，並使台積公司可能承擔重大法律責任。

回顧2025年12月31日當時美國政府已給予三星電子與SK海力士為期一年的出口許可設備至大陸，業界預期台積電大陸廠區同步，台積電當時也證實已獲得美國商務部一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。台積電當時指出，「美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。這項許可在原『經認證終端用戶』（Validated End-User, VEU）授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。」

台積電財報並顯示，今年首季以客戶總部所在地區分，北美營收76%，其次亞太9%，至於中國大陸營收比重約7%，較2025年第4季9%下降。