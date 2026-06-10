快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

東擎攜手群聯 以記憶體擴充推動邊緣 AI 落地

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

東擎（7710）與群聯（8299）宣布展開策略合作，透過由群聯 aiDAPTIV 技術驅動的新世代 AI 記憶體擴充架構，加速大規模本地 AI 部署。結合東擎科技AI BOX-A395 與群聯 aiDAPTIV 技術，可在僅需 64GB 系統記憶體的條件下，搭配高達85GB的aiDAPTIV Cache Memory，即可在本地運行高達 120B 參數的大型語言模型（LLM），相較傳統架構最高可降低約 50% 記憶體需求，大幅降低邊緣 AI 部署門檻。

雙方展示此應用，使大型 LLM 可於本地端穩定運行，呈現高效流暢的邊緣 AI 應用體驗。此合作打造的新一代邊緣 AI 架構，不僅有效降低總體擁有成本（TCO）、提升推論效能，更能在精巧的邊緣裝置上運行更大型 AI 工作負載。該突破將進一步強化東擎科技邊緣AI平台的大型本地 LLM 部署能力，提升企業與工業AI應用的彈性與擴展性。

此外，東擎科技亦將透過 AI-Pathfinder 工具提供經驗證的群聯 aiDAPTIV 最佳化配置，協助客戶依據不同工作負載需求與部署場景，快速找到最適合的 AI 系統配置方案。

群聯 科技

延伸閱讀

東吳資科系辦智慧自走車競賽 檢測AI應用能力

十銓科技進軍2026歐洲國際防務展 Eurosatory 銓方位捍衛資安防線

國發會：AI重塑工作型態 為少子高齡化戰略解方

擷發科進駐高雄 PIER F 棧叁庫 打造大南方 AI 研發與驗證基地

相關新聞

家登5月營收6.78億元 月減23.5%

家登（3680）今天公布 5 月合併營收 6.78 億元，月減23.5%，但年增16.0%；累計其今年前五月營收為 34.28 億元，較去年同期增加 19.3%。

力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能

力積電（6770）今日宣布公司已於昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元（約新台幣280億元），而發行的海外存託憑證(GDS)將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，比9日平均成交價約折價5.73%。募集資金將依未來營運發展善用資金購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

台積電未排除漲價可能！財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍

全球最大晶片製造商台積電財務長黃仁昭接受英國廣播公司（BBC）獨家專訪時表示，通膨正推高營運成本，公司並未排除漲價的可能性，但不會突然調漲「4倍、5倍」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。