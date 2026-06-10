力積電籌資8.86億美元 GDS 將赴盧森堡掛牌 強化3D AI 代工布局

力積電（6770）今日宣布公司已於昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元（約新台幣280億元），而發行的海外存託憑證(GDS)將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，比9日平均成交價約折價5.73%。募集資金將依未來營運發展善用資金購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

2026-06-10 09:28