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力積電籌資8.86億美元 GDS 將赴盧森堡掛牌 強化3D AI 代工布局
晶圓廠力積電（6770）10日宣布，已於昨日透過發行海外存託憑證（GDS）及員工認股，成功籌資8.86億美元，資金將用於購置機器設備、導入新技術，並加速推進3D AI Foundry業務，強化未來營運動能與國際競爭力。
力積電本次發行的GDS將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS代表15股力積電普通股，發行價格為31.65美元；換算相當於台股每股新台幣66.68元，較6月9日公司股票平均成交價折價約5.73%。
力積電表示，本次約3.95億新股參與海外存託憑證發行，加上員工認股後，合計發行4.2億股普通股。透過此次籌資，公司將依未來營運發展善用資金，投入邏輯與記憶體技術整合，並擴大3D AI代工相關布局，以掌握AI帶動的新一波半導體商機。
隨著AI運算需求快速成長，全球記憶體與高效能運算相關需求同步升溫。力積電指出，公司長期深耕記憶體相關製程，並結合邏輯製程與先進封裝技術，可為客戶提供更完整且具競爭力的晶圓代工服務。
展望後市，力積電看好AI GPU、高效能運算（HPC）及大型資料中心需求持續擴張，將結合既有晶圓製造能力與3D AI Foundry平台，加速切入AI供應鏈，進一步建立差異化競爭優勢。
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