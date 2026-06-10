家登5月營收6.78億元 月減23.5%

家登（3680）今天公布 5 月合併營收 6.78 億元，月減23.5%，但年增16.0%；累計其今年前五月營收為 34.28 億元，較去年同期增加 19.3%。

家登表示，受惠於全球先進製程資本支出加速，大客戶擴廠進度如期，家登EUV（極紫外光）光罩傳送盒出貨暢旺，可預期今年將帶動營收與獲利持續創造佳績。

家登強調，今年先進封裝和先進製程延續高速成長動能，受惠於AI、高效能運算與高階智慧型手機需求持續升溫，帶動各類封裝技術滲透率進一步提升。尤其全球大客戶配合先進封裝需求，持續擴充產能，將先進封裝逐步推向成熟穩定，準備迎接放量。家登在全球各區域先進封裝載具皆有所斬獲，大中華需求及規格逐步明確，家登已打入一線供應商，成為大尺寸面板級封裝研發新廠大客戶主力合作夥伴，逐步擴張市占；另因應韓系客戶先進封裝新廠，家登在第一時間送樣驗證，並取得良好進展，有望在競爭對手中脫穎而出，拿下第一波需求。

家登從去年第4季起，先進製程載具來到不同以往之量能，並延續至今年第2季，充分反應大客戶加快先進製程節點擴產，同步推動新廠建置與設備進機時程，帶動之高資本支出。

家登為EUV POD全球主要供應商，直接受惠並推動稼動率攀新高，產能持續滿載，訂單能見度強勁。此外，大中華地區成熟製程光罩載具及前開式晶圓盒（FOUP）需求回升趨勢明朗，取得新建廠半數以上基本線訂單，各區域穩定成長，有望帶動今年集團整體表現再創佳績。