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全球藍牙裝置出貨量 預計今年達近60億台

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

國際標準組織藍牙技術聯盟宣布，正式推出全新互動式資源平台「藍牙市場數據平台」，透過集中化數據分析，提供藍牙市場成長數據與全球產業應用的洞察。

藍牙技術聯盟表示，上述數據平台由過往每年發布的藍牙市場趨勢報告優化升級，持續提供全球藍牙裝置出貨量、成長趨勢與市場預測等資訊，協助企業更深入掌握技術採用狀況、辨識市場成長機會，並支援產品規劃、投資決策與市場溝通策略。

根據「藍牙市場數據平台」中的最新預測資料，全球藍牙裝置出貨量預計於2026年達到近60億台，並將在2030年達81億台。

藍牙技術聯盟指出，目前市場成長動能仍主要來自智慧型手機、個人電腦（PC）與平板等高出貨量裝置，以及無線音訊與穿戴式裝置生態系的持續擴張。同時，藍牙技術正加速拓展至更多新興領域，包含智慧家電、電子貨架標籤、企業資產追蹤、醫療監測裝置，以及車用數位存取系統等。此外，藍牙低功耗音訊、Auracast廣播音訊，以及藍牙通道探測等技術創新，也持續擴展藍牙生態系的應用版圖。

藍牙技術聯盟也預期，多項應用類別將迎來顯著的新興成長，在電子貨架標籤（ESL）方面，預計出貨量將由2026年的4,650萬台，成長至2030年的1億7,570萬台，主要受零售數位化與即時價格更新需求所帶動。在商用照明、暖通空調系統與安全防護系統方面，受惠於支援藍牙的智慧建築系統需求持續提升，該類別市場規模預計將於2026至2030年間成長近三倍。在擴增實境／虛擬實境裝置方面，預計出貨量將由2026年的4,870萬台，成長至2030年的1億4,790萬台，主要受遊戲、教育訓練與協作應用需求擴大所推動。

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