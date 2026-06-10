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力積電發行GDS籌資8.86億美元 買設備和導入新技術

中央社／ 新竹10日電

晶圓代工廠力積電完成海外存託憑證（GDS）訂價，每單位31.65美元，籌得8.86億美元，將用以購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

力積電指出，這次共約3.95億新股參與GDS發行，加上員工認股，共計發行4.2億股普通股，每單位GDS表彰15股力積電普通股，每單位GDS發行價格31.65美元，約新台幣66.68元，較9日平均成交價折價約5.73%，籌得8.86億美元。

力積電表示，隨著AI相關運算需求快速成長，記憶體需求大幅提升，力積電將投入資源優化邏輯與記憶體技術整合，並加速3D AI代工業務推進，掌握AI商機。

力積電指出，未來將朝向以AI應用為核心的專業晶圓代工服務公司轉型，3年內3D AI相關業務營收將占總營收20%水準。

力積電 晶圓代工廠 新台幣

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