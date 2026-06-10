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擷發科進駐高雄 PIER F 棧叁庫 打造大南方 AI 研發與驗證基地

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

擷發科（7796）宣布，正式進駐高雄「PIER F棧叁庫」，設立近300坪南部研發中心。在高雄市長陳其邁見證下，由擷發科董事長楊健盟與高雄市經發局局長廖泰翔共同簽署合作意向書。該公司未來將以自主研發的AI視覺平台AIVO，及新世代AI車載安全防護系統為核心，結合高雄港區物流、智慧交通與製造業需求，打造大南方AI應用與技術驗證基地。

擷發科表示，此次進駐高雄，也是繼COMPUTEX 2026期間成功取得印度國際一級車廠供應商訂單後，進一步擴大AI車載與Edge AI布局的重要里程碑。隨著AI技術逐步從雲端走向實際場域應用，期望透過高雄完整的港灣物流、製造業聚落及交通運輸場域，加速AI解決方案實現驗證。

楊健盟指出，該公司擁有深厚的AI軟體設計與 ASIC設計服務專長，是半導體產業界少數能完美進行軟硬體整合的企業。此次選擇高雄設立南部研發中心及應用驗證場域，展現其對高雄科技產業發展前景的高度信心。未來在棧叁庫的基地中，導入的雙引擎將發揮低功耗、低網路環境下穩定運作的特性，協助高雄推動智慧捷運、港區物流車隊安全防護、無人機巡檢及演唱會人流管理等應用。

擷發科進駐PIER F棧叁庫，計畫以自有已在全球各場域落地的 Edge AI 技術，成為帶動在地升級的關鍵引擎。該公司提到，在智慧交通與物流升級方面，甫獲印度國際車廠訂單的「新世代 AI 車載安全防護系統」將成為大南方交通防護的關鍵拼圖。針對每日承載龐大貨櫃物流與商用運輸車流的高雄港區，擷發科的駕駛監控系統與AI電子後照鏡，能精準偵測各型商用車駕駛的疲勞狀態、分心行為及視覺死角。未來這套系統可廣泛導入高雄港區物流車隊與工業區重型運輸機具，從源頭降低大型車輛交通事故率。

高雄 陳其邁 COMPUTEX

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