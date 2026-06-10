SpaceX太空AI有新商機 「雷射連結」躍新寵兒 昇達科、萊德光電等樂透

SpaceX執行長馬斯克趕在公司IPO前，首度揭露AI資料中心衛星草案，直言「太空AI用衛星比既有星鏈（Starlink）業務容易」，目標2027年開始大舉打造太空AI建置，並首次點出達到太空AI的重要元件是「雷射連結」，將用來取代傳統極為複雜的天線，引爆龐大新商機。

台廠中，昇達科（3491）、萊德光電、統新（6426）等都有衛星雷射連結相關元件出貨，將大咬SpaceX帶來的太空AI新商機。其中，衛星元件大廠昇達科低軌衛星出貨品項多達數十項，OISL相關組件已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%，成為大贏家。

萊德光電也看好，四大衛星營運商已經大規模導入衛星間傳輸，一顆衛星需要三到四顆雷射通訊終端（LCT），搭配萊德的零組件中，萊德出貨六至七個產品。

馬斯克在影片中指出：「AI衛星基本上就是大量太陽能電池、散熱器，還需要一些雷射連結，不需要星鏈衛星上那些極為複雜的天線。」業界直言，這就是衛星間通訊（ISL）的概念，扮演串聯整個太空算力網路的核心神經中樞。

市場看好，SpaceX的新計劃，將加速ISL技術及產業發展，推動昇達科、萊德光電在OSL相關零組件商機。

近期SpaceX、Amazon LEO等低軌衛星業者均在新一代的衛星上都配備ISL，關鍵就是要建構獨立太空網，顛覆過往衛星、整個太空產業傳輸方式，更顛覆全球通訊及國防產業，以雷射光在太空的真空環境中傳輸，比地面光纖快40%；更擺脫地理限制，建立太空骨幹網路，實現全球無死角的覆蓋。

SpaceX的最新計畫，更將ISL重要性往前推了一大步，扮演發展太空軌道AI資料中心的核心關鍵。

馬斯克認為，Starlink V3已經擁有成熟的雷射鏈路技術的通訊骨幹網路，未來AI1衛星結構更簡單，將完全透過雷射光速相連，並透過V3衛星向下鏈結地面站，未來將有百萬顆衛星以及TW等級的算力。

外電報導，馬斯克在社群網站X分享一段30分鐘影片，暢談SpaceX後續規劃，並首度揭露SpaceX稱為「AI1」衛星的示意圖和規格。馬斯克指出，「AI1」衛星將配備翼開達70公尺的巨型太陽能板，平均運算負載為120瓩，最高可達150瓩，藉此支撐太空AI運算所需的電力。