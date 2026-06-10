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台 AI 晶片擬禁止銷陸 台經院：企業合規成本提高
外媒報導，台灣政府正考慮對銷往大陸的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，台經院產經資料庫總監劉佩真昨（9）日分析，新一波管制措施勢必推升企業合規成本。美國為徹底防堵「洗產地」灰色地帶，未來的防護網勢必向源頭延伸，加強防弊力道。
劉佩真指出，儘管美方先前曾放行十家陸企採購輝達H200晶片，但大陸官方基於國家安全與地緣政治考量，正積極引導企業降低對美系供應商依賴，並傾全力扶植本土AI晶片發展，甚至對外宣稱其自研技術已逼近H100晶片效能水準。
劉佩真認為，考量H200以下晶片，已難滿足陸企在高端AI演算上需求，美方後續出口管制策略應不會再針對晶片降規，而是採取更為精準的溯源策略。
她說明，美方有一派觀點認為，陸企即便無法直接購買輝達高階晶片，仍會透過海外空殼公司、第三地洗產地，或遠端向美國雲端大咖「租借算力」等管道，間接使用到輝達高階晶片，為徹底防堵灰色地帶，美方未來防護網勢必向源頭延伸，加強防弊力道。
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