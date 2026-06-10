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SpaceX 太空 AI 「雷射連結」躍新寵兒 昇達科、萊德等迎商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
SpaceX首度揭露AI資料中心衛星草案，執行長馬斯克並首次點出達到太空AI的重要元件是「雷射連結」，將用來取代傳統極為複雜的天線，引爆龐大新商機。路透
SpaceX首度揭露AI資料中心衛星草案，執行長馬斯克並首次點出達到太空AI的重要元件是「雷射連結」，將用來取代傳統極為複雜的天線，引爆龐大新商機。路透

SpaceX首度揭露AI資料中心衛星草案，執行長馬斯克並首次點出達到太空AI的重要元件是「雷射連結」，將用來取代傳統極為複雜的天線，引爆龐大新商機。台廠中，昇達科（3491）、萊德光電、統新（6426）等都有衛星雷射連結相關元件出貨，將大咬SpaceX帶來的太空AI新商機。

其中，衛星元件大廠昇達科低軌衛星出貨品項多達數十項，OISL相關組件已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%，成為大贏家。

萊德光電也看好，四大衛星營運商已經大規模導入衛星間傳輸，一顆衛星需要三到四顆雷射通訊終端，搭配萊德的零組件中，萊德出貨六至七個產品。

馬斯克指出：「AI衛星基本上就是大量太陽能電池、散熱器，還需要一些雷射連結，不需要星鏈衛星上那些極為複雜的天線。」業界直言，這就是衛星間通訊的概念，扮演串聯整個太空算力網路的核心神經中樞。

近期SpaceX、Amazon LEO等低軌衛星業者均在新一代衛星都配備ISL，關鍵就是要建構獨立太空網，顛覆過往衛星、整個太空產業傳輸方式，更顛覆全球通訊及國防產業，以雷射光在太空的真空環境中傳輸，比地面光纖快40%；更擺脫地理限制，建立太空骨幹網路，實現全球無死角的覆蓋。

SpaceX的最新計畫，更將ISL重要性往前推了一大步，扮演太空AI核心關鍵。

馬斯克認為，Starlink V3已經擁有成熟的雷射鏈路技術的通訊骨幹網路，未來AI1衛星結構更簡單，將完全透過雷射光速相連。

昇達科 SpaceX 太空

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