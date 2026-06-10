馬斯克衝太空 AI 導入太陽能發電 中美晶、元晶、聯合再生等接單可期

SpaceX執行長馬斯克趕在公司IPO前，首度揭露AI資料中心衛星草案，直言「太空AI用衛星比既有星鏈（Starlink）業務容易」，目標2027年開始大舉打造太空AI建置，並大量導入太陽能發電，引爆龐大太陽能需求，法人看好將帶旺中美晶（5483）、元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台灣太陽能廠後市。

外電報導，馬斯克在社群網站X分享一段30分鐘影片，暢談SpaceX後續規劃，並首度揭露SpaceX稱為「AI1」衛星的示意圖和規格。馬斯克指出，「AI1」衛星將配備展開達70公尺的巨型太陽能板，平均運算負載為120瓩，最高可達150瓩，藉此支撐太空AI運算所需的電力。

外界估算，SpaceX的太空AI衛星本質上可視為一座漂浮在600公里軌道上的輝達AI機櫃，太陽能陣列發電密度設定為每平方公尺250W，將大量消耗太陽能模組。

業界以目前地面主流太陽能板的發電量換算，SpaceX單顆太空AI衛星的發電量，大約等同於地面240片至375片太陽能板的總發電功率，若未來太空AI衛星數量遽增，所需太陽能板相當可觀。

馬斯克根據SpaceX打造星鏈（Starlink）網路系統的經驗強調，打造這些AI資料中心衛星比星鏈更簡單，目標2027年底前，實現每年1GW（10億瓦）的發電量到太空中。

馬斯克認為，「AI衛星基本上就是大量太陽能電池、散熱器，還需要一些雷射連結，不需要星鏈衛星上那些極為複雜的天線，若兩者相比，AI衛星的設計難度較低。」

供應鏈方面，目前包括元晶、聯合再生都有在開發適用於太空環境的鈣鈦礦太陽能產品。

其中，元晶因與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠，而聯合再生則是研發鈣鈦礦太陽能多年，力拚成為最先量產的台廠。

中美晶則已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨當中。中美晶董事長徐秀蘭先前表示，現階段是只要客戶願意下單，都非常樂意承接，若現有設備不敷使用，也願意再投入購置。

徐秀蘭提到，目前中美晶已有太空PERC太陽能產品，並不一定只能利用鈣鈦礦技術，各有優缺點，大家還在驗證哪個方式較好，還沒有定義哪一種方案會成為主流。