大立光董事長林恩平：旺季效應延後 Q4最忙

大立光（3008）董事長林恩平昨（9）日表示，今年客戶排程與往常不同，大客戶部分新機將於明年第1季亮相，旺季效應可能延後，今年第4季會是最忙的一季。

林恩平一席話，顯示「大立光下半年很忙」，一改過去連兩年營收高峰落於10月、11月就下滑的狀況。大立光為iPhone鏡頭主力供應商，下半年iPhone新機亮相，是大立光下半年營運成長重要動能，尤其今年iPhone 18的旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，有助於優化大立光產品組合。

林恩平說，今年7月感覺沒有以前那麼忙，反而因為大客戶明年第1季出貨的需求，出貨loading在第4季比較重，至於毛利率表現仍要視良率表現。

相較於去年同期，林恩平直言，客戶整體訂單量差不多，「今年記憶體漲價這麼多，大家（客戶）信心上多少會影響。」