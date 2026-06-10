台達電營收寫下最旺5月 年增43.7% 出貨動能升溫

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布5月合併營收589.6億元，為歷年最旺的5月，月增0.5%，年增43.7%，主要動能來自AI相關電源及散熱等出貨增加；前五月合併營收2,770.06億元，年增38%。

台達電將於6月17日除息，每股配發11.6元現金股利，近日吸引法人資金力捧，昨天三大法人同步買超，終場收2,415元，上漲160元。

美系外資法人認為，新AI產品每瓦定價加速增長，台達電2027年至2028年高壓直流（HVDC）電力機架營收貢獻比預期快，重申「買進」評等，目標價由2,420元上修至4,500元。

針對下半年800VDC業務進展，台達電董事長鄭平表示，目前與客戶進展順利，已出貨部分個別企業，但仍取決於客戶何時大量拉貨。依輝達原規劃，800VDC要到2027年才會大量出貨，400VDC的進展會比800VDC快，因為安裝架構和現有資料中心類似，今年出貨量不會太大。

去年台達電來自液冷散熱成長快速，成為營收創新高一大動能，鄭平表示，液冷散熱自2024年11月開始出貨，兩個月出貨達4,000萬美元，去年全年貢獻16億美元業績。目前散熱訂單能見度已看到2027年，預估今年散熱事業年增幅仍可達五成。

鄭平強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看客戶談的都是一年後的產能布局。