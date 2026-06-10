蘋果 WWDC 三亮點有助硬體銷售 帶旺鴻海、台積等台鏈

蘋果年度全球開發者大會（WWDC）昨（9）日登場，全力猛攻AI，推出全新作業系統iOS 27，語音助理Siri也導入AI功能，新一代Apple Intelligence功能更豐富，業界看好有助刺激iPhone、iPad等硬體銷量，帶動鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）等台鏈業績吃補。

另外，蘋果更宣布將自研的私有雲端運算（PCC）架構導入Google Cloud及輝達GPU架構，讓過去僅限於使用在蘋果資料中心內的PCC架構可在Google、輝達平台上運行，強化用戶隱私權，蘋果與Google、輝達等三方擴大合作，帶動用戶算力需求跨平台，廣達、英業達等ODM概念股可望受惠。

蘋果今年WWDC以接近三分之二的時間介紹Siri AI，全新的Siri AI不僅外觀與聲音都與上一代不同，且對話能力大幅提升，能回顧先前對話內容，使用者能自然延續話題並進行更長篇的互動交流，或調整助理的表達方式與語速。

蘋果為強調Siri AI的重要性，同時推出獨立的Siri應用程式「Siri App」，讓使用者能在不同裝置間查看過往對話紀錄，使用整合於蘋果平台中的「視覺智慧」與寫作工具。

蘋果也在會中坦承，新功能需要時間逐步推出。Siri AI初期僅支援英文，今年秋季正式向消費者推出時仍將標示為「測試版」。在美國以外地區，Siri App初期不會在歐盟上架，在中國大陸的Siri AI與其他Apple Intelligence新功能也暫時無法使用，主因符合當地監管要求。

蘋果推出新一代Apple Intelligence，核心基礎是蘋果和Google Gemini合作的升級版蘋果基礎模型（AFM），透過使用者的手機或平板，以及透過蘋果的私有雲運算架構運作，能加強推論、圖像理解及圖像生成能力。

據悉，Apple Intelligence將全面整合至蘋果的各項App功能，包括Safari、訊息、郵件、行事曆與電話等，帶來的新增功能包括照片AI編輯、升級版寫作輔助、自動整理網頁分頁等，也能持續監控網頁內容更新、透過自然語言建立行事曆活動等。

蘋果在WWDC上同步更新六大作業系統，包括iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27與tvOS 27。除聚焦Apple Intelligence與Siri AI，新系統也著重於效能優化。