台商海外投資首季暴增3,627億元創高 AI三雄撐獲利

隨著AI工廠、超級電腦與大型資料中心加速落地，電力供應成為各國競逐AI的重要基礎設施。然而，就在外界熱議台灣是否缺電之際，一群傳統造紙廠早已透過生質能、汽電共生與沼氣回收系統，悄悄化身為支撐產業運轉的「隱形發電廠」。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月抵台時，直言台灣需要更多能源，因為「沒有能源，就沒有經濟成長」。 AI浪潮席捲全球，從大型語言模型到AI代理人、機器人，再到各國競相興建的超級資料中心，表面上看似一場算力競賽，實際上是一場能源爭奪戰。 今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃仁勳除了展示AI技術藍圖，又屢屢提及能源與基礎建設的重要性。在公開演講中，他將AI定位為如同電力與網際網路般的新世代基礎設施，並提出「AI工廠（AI Factory）」概念，強調未來的AI資料中心不再只是儲存資料，而是持續生產智慧、生成價值的工廠。 隨著輝達規畫在台灣建置AI超級電腦，以及全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力需求勢必持續攀升。對黃仁勳而言，AI時代最大的挑戰之一，顯然是能否建立足夠的能源與基礎設施，支撐未來的運算需求。 被忽略的隱形電廠，造紙業如何把廢棄物變綠電

2026-06-09 15:36