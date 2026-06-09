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億光股東會／董座葉寅夫：光耦合器切入電源雙雄 營收比重看升逾4成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
億光董事長葉寅夫。記者籃珮禎／攝影
億光董事長葉寅夫。記者籃珮禎／攝影

LED封裝大廠億光（2393）9日召開股東常會，董事長葉寅夫於會後接受媒體訪問表示，核心產品光耦合器與碳化矽（SiC）已順利切入國內兩大電源大廠，受惠AI伺服器需求強勁與供應鏈「非紅」趨勢，今年光耦合器營收比重有望衝高至40%以上，不可見光產品穩坐全球前兩大地位。

受整體市場內捲影響，億光預估今年全年營收增幅約落在5%至10%。為因應客戶對「非中非台」產地限制，葉寅夫表示，今年資本支出提高至30億元，其中20億元用於泰國北欖府購地建廠，新廠預計7月動工、明年下半年全面量產，規模將超越蘇州廠，成為未來最重要的生產據點。

葉寅夫坦言，公司上半年營運雖受貴金屬價格高漲壓抑，且因競爭者眾難以轉嫁成本，但公司透過管理、改善良率並導入AI技術優化製程，下半年獲利與毛利率將展現顯著回升動能。

葉寅夫指出，目前車用營收比重已超逾10%，並積極拓展歐洲品牌車廠，但因認證期長達兩至三年且飽受陸廠擠壓，今年業務呈穩定微幅成長。

此外，人形機器人及協作機器手臂等不可見光應用，雖然每個關節皆需導入光感測器與紅外線（IR）產品，但因目前市場總量仍小且終端集中於大陸，對億光營收貢獻仍相對有限。

葉寅夫表示，由於台灣半導體與AI產業強勢搶人、留才不易，因此台灣廠區未來將全面轉型，僅保留研發與試產線，不再進行大量生產。

隨著產能主軸移往海外，億光也計畫在泰國廠建置完成後，針對台灣舊廠房與閒置土地進行資產活化或對外招租，以提升整體資產報酬率。

億光 營收 葉寅夫

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