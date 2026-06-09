快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

聽新聞
0:00 / 0:00

AI公務人才認定指引試行 公私協力打造人才生態系

中央社／ 台北9日電

為使公務人員具備人工智慧（AI）素養，以科技工具提升行政效能、優化服務流程，數發部攜手行政院人事行政總處今天發布共同研訂的「AI公務人才認定指引」Beta版試行，聚焦完備人才分類、設計標準課綱、接軌產業標準等4大主軸，公私協力打造AI公務人才生態系。

數發部今天舉行記者會，偕人事行政總處發布共同研訂的「AI公務人才認定指引」Beta版，指引涵蓋政策、應用、開發等3類人才學習課綱與發展路徑，並接軌產業認證機制。

數發部數位政府司司長王誠明表示，人事行政總處與數發部去年7月攜手成立AI人才辦公室，希望協助公務人員提升AI素養與應用能力，進一步強化政府服務與行政效能。為此，推動「AI公務人才認定指引」，研訂過程對接數發部數產署「AI產業人才認定指引」，透過導入產業共通基準，整合民間既有培訓與認證資源，使公私部門AI人才庫具有一致能力標準與銜接基礎。

王誠明指出，「AI公務人才認定指引」共有4大主軸，首先是對應需求領域，將公務人才區分為AI政策人才、AI應用人才與AI開發人才等3大類型，清楚定位不同角色，規劃相應學習路徑。其次為導入職能架構，設計標準課綱，釋出8大課程模組與40門標準課綱，引導民間培訓業者進行資源整合與辦課。

他表示，第3為銜接民間資源、接軌產業標準，將推動雙軌認證機制，首波直接採認AWS、Google、Microsoft及經濟部iPAS等25張具公信力的專業證照；同時，人事行政總處將於今年下半年推出公務AI共通核心能力認證，以確保公務人員在行政體系應用AI時法遵與治理意識，並提升風險辨識能力。

王誠明說，第4為建立專長註記，促進人才流用，公務人員考取相關證照後，可於人力資源管理資訊系統登錄AI專長，有助個人升遷發展。此外，奠基於AI共通應用知能之下，也助於公私部門之間技術人才流通。

人事行政總處培訓考用處處長陳雅玲補充，為促進人員學習與應用AI，鼓勵機關補助人員考證照的費用；針對AI落地應用具績效者，也鼓勵機關給予獎勵，如記功、嘉獎等，並已建議各機關依其業務特性，在升遷制度中設計加分機制。

數發部表示，指引以Beta版試行6個月，數發部將與人事行政總處持續合作，依據人員回饋意見滾動修正，使指引規範更貼近公務需求，引領全體公務人員在安全、負責任前提下，將AI融入日常業務，也積極匯聚民間產業能量，帶動公私合作雙贏契機。

人工智慧 數發部

延伸閱讀

國發會：AI重塑工作型態 為少子高齡化戰略解方

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

微信打造AI代理生態圈 將導入電商、外賣等應用場景

緯創軟體更名「緯致科技」 衝刺 AI、半導體商機

相關新聞

黃仁勳點出「台灣焦慮」…這些造紙廠默默變廢為寶 成「隱形發電廠」

隨著AI工廠、超級電腦與大型資料中心加速落地，電力供應成為各國競逐AI的重要基礎設施。然而，就在外界熱議台灣是否缺電之際，一群傳統造紙廠早已透過生質能、汽電共生與沼氣回收系統，悄悄化身為支撐產業運轉的「隱形發電廠」。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月抵台時，直言台灣需要更多能源，因為「沒有能源，就沒有經濟成長」。 AI浪潮席捲全球，從大型語言模型到AI代理人、機器人，再到各國競相興建的超級資料中心，表面上看似一場算力競賽，實際上是一場能源爭奪戰。 今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃仁勳除了展示AI技術藍圖，又屢屢提及能源與基礎建設的重要性。在公開演講中，他將AI定位為如同電力與網際網路般的新世代基礎設施，並提出「AI工廠（AI Factory）」概念，強調未來的AI資料中心不再只是儲存資料，而是持續生產智慧、生成價值的工廠。 隨著輝達規畫在台灣建置AI超級電腦，以及全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力需求勢必持續攀升。對黃仁勳而言，AI時代最大的挑戰之一，顯然是能否建立足夠的能源與基礎設施，支撐未來的運算需求。 被忽略的隱形電廠，造紙業如何把廢棄物變綠電

新日興股東會／iPhone折疊機攜鴻海拚「從零到100」！下半年萬事俱備

軸承大廠新日興（3376）3月正式與富士康工業互聯網合營新公司，為折疊機業務做準備，股東6月9日於股東常會上關心蘋果iPhone折疊機訂單在與鴻海（2317）合資下業務利潤風險，對此總經理阮朝宗指出，這是依照客戶要求，不擔心合資問題，並預期隨旺季來臨，下半年優於上半年。

億光股東會／董座葉寅夫：光耦合器切入電源雙雄 營收比重看升逾4成

LED封裝大廠億光（2393）9日召開股東常會，董事長葉寅夫於會後接受媒體訪問表示，核心產品光耦合器與碳化矽（SiC）已順利切入國內兩大電源大廠，受惠AI伺服器需求強勁與供應鏈「非紅」趨勢，今年光耦合器營收比重有望衝高至40%以上，不可見光產品穩坐全球前兩大地位。

安聯 00402A ETF 9日掛牌漲幅5.59% 瞄準美國科技股長期潛力

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）6月9日掛牌，以10.01元收盤，上漲0.53元，漲幅5.59%；該檔ETF鎖定美國科技成長趨勢與AI新商機，持續看好美國科技股後市表現。

所羅門股東會／持續衝刺 AI 相關解決方案 盼今年成長幅度大

所羅門（2359）於9日召開股東會，該公司董事長陳政隆表示，去年其AI相關解決方案的表現倍增，希望今年也有滿大的成長幅度。

半導體聯盟打群架 德鑫一到德鑫二 市值跳增三倍逾3280億元

台灣半導體供應鏈加速海外布局之際，由家登精密董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟，成員已從初期8家擴大至18家，也由成本中制透過聯盟成員結合資源開發新領域而邁進利潤導向，聯盟成員在全球化及AI帶動全球半導體蓬勃發展，也在資本市場反映快速成長的價值。市埴由2023年的829億元，大增倍至逾3280億元，資本化規模跳增近三倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。