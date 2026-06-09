AI公務人才認定指引試行 公私協力打造人才生態系

為使公務人員具備人工智慧（AI）素養，以科技工具提升行政效能、優化服務流程，數發部攜手行政院人事行政總處今天發布共同研訂的「AI公務人才認定指引」Beta版試行，聚焦完備人才分類、設計標準課綱、接軌產業標準等4大主軸，公私協力打造AI公務人才生態系。

數發部今天舉行記者會，偕人事行政總處發布共同研訂的「AI公務人才認定指引」Beta版，指引涵蓋政策、應用、開發等3類人才學習課綱與發展路徑，並接軌產業認證機制。

數發部數位政府司司長王誠明表示，人事行政總處與數發部去年7月攜手成立AI人才辦公室，希望協助公務人員提升AI素養與應用能力，進一步強化政府服務與行政效能。為此，推動「AI公務人才認定指引」，研訂過程對接數發部數產署「AI產業人才認定指引」，透過導入產業共通基準，整合民間既有培訓與認證資源，使公私部門AI人才庫具有一致能力標準與銜接基礎。

王誠明指出，「AI公務人才認定指引」共有4大主軸，首先是對應需求領域，將公務人才區分為AI政策人才、AI應用人才與AI開發人才等3大類型，清楚定位不同角色，規劃相應學習路徑。其次為導入職能架構，設計標準課綱，釋出8大課程模組與40門標準課綱，引導民間培訓業者進行資源整合與辦課。

他表示，第3為銜接民間資源、接軌產業標準，將推動雙軌認證機制，首波直接採認AWS、Google、Microsoft及經濟部iPAS等25張具公信力的專業證照；同時，人事行政總處將於今年下半年推出公務AI共通核心能力認證，以確保公務人員在行政體系應用AI時法遵與治理意識，並提升風險辨識能力。

王誠明說，第4為建立專長註記，促進人才流用，公務人員考取相關證照後，可於人力資源管理資訊系統登錄AI專長，有助個人升遷發展。此外，奠基於AI共通應用知能之下，也助於公私部門之間技術人才流通。

人事行政總處培訓考用處處長陳雅玲補充，為促進人員學習與應用AI，鼓勵機關補助人員考證照的費用；針對AI落地應用具績效者，也鼓勵機關給予獎勵，如記功、嘉獎等，並已建議各機關依其業務特性，在升遷制度中設計加分機制。

數發部表示，指引以Beta版試行6個月，數發部將與人事行政總處持續合作，依據人員回饋意見滾動修正，使指引規範更貼近公務需求，引領全體公務人員在安全、負責任前提下，將AI融入日常業務，也積極匯聚民間產業能量，帶動公私合作雙贏契機。