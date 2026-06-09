半導體資本支出續增 旭東AI伺服器設備下半年擴大出貨
關鍵製程設備大廠-旭東機械（4537）公布2026年5月營收為1.65億元，月增7.73%，年增51.12%；1~5月營收7.76億元，年增57.60%。5月營收成長動能主要來自半導體設備，單月營收占比約三成；AI伺服器自動化設備則開始小量出貨。隨著客戶建廠進度、設備驗證與訂單排程逐步推進，預期AI伺服器相關設備營收貢獻將於下半年明顯放大，成為後續營運成長的重要動能。
隨著半導體需求重心由消費性電子逐步轉向AI與資料中心，GPU、高頻寬記憶體（HBM）、AI晶片及先進封裝等相關需求持續升溫。市場預估，2026年全球半導體產業資本支出規模將攀升至2,250億美元，年增18％，改寫歷史新高，其中設備支出占比約達六至七成，帶動半導體設備產業同步受惠。
在晶圓廠持續擴建、先進製程與高階封測產能利用率提升下，12吋晶圓跨廠流轉與廠內搬運需求明顯增加。無論是前段晶圓製造、探針測試，或中後段先進封裝製程，皆高度仰賴自動化包裝、拆包及搬運設備，以提升作業效率並確保產品良率，進而帶動FOUP／FOSB自動拆包裝設備及廠內物流搬運系統需求成長。
旭東深耕半導體自動化設備多年，目前在FOUP／FOSB自動拆包裝設備領域具備領先市場地位，旗下產品涵蓋單層與雙層自動包裝機、自動拆包機，以及HWS、Tray等自動化包裝設備，可因應晶圓廠與封測廠不同製程環節的自動化需求。
為掌握半導體廠區智慧化與無人化升級趨勢，旭東也持續將產品布局由單機設備延伸至整廠物流自動化解決方案。公司已開發可串聯FAB In與FAB Out場域的晶圓載具倉儲自動化物流系統，並透過自主研發的自動叉車、頂升式AGV及客製化晶圓運輸車等多款AMR協作機型，與晶圓廠內部製造執行系統進行資料串接，以提升定位精準度、搬運效率及智慧避障能力。
隨著產品線持續擴充，旭東業務已由單機設備供應，進一步延伸至整廠智慧物流與自動化系統整合，可望提高單一專案訂單規模，並深化與客戶的長期合作關係。
法人表示，全球半導體產業在AI與HPC需求推升下，資本支出與擴產規模持續成長。旭東憑藉FOUP／FOSB自動拆包裝設備的市場優勢，以及智慧倉儲、AMR協作設備與整廠自動化方案布局，可望持續掌握晶圓廠智慧製造與無人化升級商機。隨著AI伺服器自動化設備於下半年逐步放量，公司後續營運成長動能值得關注。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。