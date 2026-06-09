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鴻海攜手夏普拓展AI伺服器 堺工廠轉型AI數據中心
鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）9日表示，該公司攜手鴻海拓展AI伺服器業務，夏普將深度結合母公司鴻海在全球AI伺服器製造領域的霸主級實力與深厚技術，共同開發與推廣AI伺服器（AI Server）。台灣夏普未來也可望扮演重要橋樑，將相關AI設備或解決方案推向在地市場。
夏普堺工廠（SDP）轉型AI數據中心，作為「輕資產化」戰略的指標，全面停止堺工廠的大型面板生產，並將該廠區的廣大腹地與電力基礎設施，轉型為亞洲最具規模的AI數據中心（AI Data Center），為接下來的AI運算爆發期提供強大後盾。
建構AI產業生態系，夏普將以AI伺服器為硬體核心，結合軟體服務，為企業端提供完整的AI算力與在地化解決方案，推動夏普從傳統家電與面板廠，華麗轉型為「AI科技解決方案供應商」。
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