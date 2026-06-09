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先進材與越南CT UAV簽訂合作備忘錄 將永續材料導入無人機科技應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣的ESG新創先進材宣布，與越南大型企業CT Group旗下無人機（UAV）科技子公司CT UAV簽訂合作備忘錄，雙方將以先進材料與無人機科技應用為基礎，展開後續合作交流與應用開發。

CT UAV是越南指標性的無人機企業，專注於無人機和反無人機系統的研究、開發和製造，擁有16條主要產品線，掌握相關技術包括電子和半導體、人工智慧、控制與自主、複合材料、電池、安全與電信技術。

先進材表示，本次簽約展現先進材推動永續材料進入高科技產業場域的重要布局，也代表其材料技術將有機會進一步延伸至無人機零組件、系統應用與ESG科技產品等領域。未來合作聚焦於先進材料導入無人機相關應用、無人機產品開發與製造合作、ESG 應用場景拓展，以及國際市場發展等方向。期望透過各自在材料技術與無人機平台上的互補優勢，探索永續材料於高科技應用中的更多可能性，為低碳、智慧化與高附加價值產業應用創造新的合作機會。

先進材秉持「以竹代塑」的核心使命，致力於開發竹纖維生質複合材料，推動永續材料從食品級包材、電子級包材，延伸至半導體與高科技產業應用。與CT UAV的合作，展現先進材不僅關注材料本身的低碳與環保價值，也重視材料在實際產業場景中的功能性、可靠性與商業落地潛力。

先進材創辦人徐惇穎表示，半導體、無人機與高科技產業的發展，都離不開關鍵材料的創新，且對材料性能、輕量化、結構穩定性與應用可靠度具有高度需求。先進材希望透過材料配方、製程技術與應用驗證，推動永續材料進入更高規格、更高附加價值的產業場域。與CT UAV簽署合作備忘錄，是先進材推動材料技術跨域應用的重要一步，也象徵公司在國際高科技應用布局上的持續前進。

先進材表示，未來將持續以材料研發、產品應用與碳數據管理為核心，推動永續材料從環保概念走向產業應用，協助高科技產業在減碳、減塑、供應鏈韌性與永續轉型中找到更具體可行的材料解方。

越南 無人機 電池

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