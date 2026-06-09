影／德鑫半導體聯盟擴增 邱銘乾：成本中心整合後勤及行政資源

由家登董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，透過「成本中心」模式整合海外設廠的後勤及行政資源，邱銘乾表示，隨著台積電赴海外設廠，甚至美國也想籌組自己的半導體聯盟，但是美國實際營運環境存在高度不確定性，成本也提高5倍，若對方沒有給予明確對成本回饋承諾，風險難以預估。

家登帶頭的德鑫半導體今天舉辦媒體分享會，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴一起分享開拓美國市場經驗，以聯盟「成本中心」模式整合海外設廠的後勤及行政資源，共同出資、共用資源並共擔損益，降低廠商單打獨鬥赴美設點的成本壓力，後續希望持續「以中帶小」擴大18家夥伴服務能量，由聯盟統籌海外服務與行政支援，協助處理海外簽證與人員派遣，使成員專注在技術與設備服務，站穩腳步後不排除繼續擴充加入聯盟廠商。

邱銘乾表示，海外設廠投資所有的風險的是未知的，美國雖然是關鍵市場，但實際營運環境面臨不同文化背景、勞動市場及法規、制度流程下，企業很難有效掌握需求人力，公司甚至會出現臨時離職與要求數倍薪資情況，加上建廠的成本與生產成本都高於台灣數倍，所以如果對方沒有給予明確對成本回饋承諾，風險難以預估，現在聯盟建立後，聯盟間取得信任，逐步轉向資源共享與人脈串接，進一步帶動新產品與客戶合作機會。

家登董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾並指出海外設廠可能會有的風險。記者潘俊宏／攝影