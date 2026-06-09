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影／德鑫半導體聯盟擴增 邱銘乾：成本中心整合後勤及行政資源

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
家登董事長邱銘乾（右六）主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴今天在媒體分享會上一起分享開拓美國市場經驗。記者潘俊宏／攝影
家登董事長邱銘乾（右六）主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴今天在媒體分享會上一起分享開拓美國市場經驗。記者潘俊宏／攝影

家登董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，透過「成本中心」模式整合海外設廠的後勤及行政資源，邱銘乾表示，隨著台積電赴海外設廠，甚至美國也想籌組自己的半導體聯盟，但是美國實際營運環境存在高度不確定性，成本也提高5倍，若對方沒有給予明確對成本回饋承諾，風險難以預估。

家登帶頭的德鑫半導體今天舉辦媒體分享會，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴一起分享開拓美國市場經驗，以聯盟「成本中心」模式整合海外設廠的後勤及行政資源，共同出資、共用資源並共擔損益，降低廠商單打獨鬥赴美設點的成本壓力，後續希望持續「以中帶小」擴大18家夥伴服務能量，由聯盟統籌海外服務與行政支援，協助處理海外簽證與人員派遣，使成員專注在技術與設備服務，站穩腳步後不排除繼續擴充加入聯盟廠商。

邱銘乾表示，海外設廠投資所有的風險的是未知的，美國雖然是關鍵市場，但實際營運環境面臨不同文化背景、勞動市場及法規、制度流程下，企業很難有效掌握需求人力，公司甚至會出現臨時離職與要求數倍薪資情況，加上建廠的成本與生產成本都高於台灣數倍，所以如果對方沒有給予明確對成本回饋承諾，風險難以預估，現在聯盟建立後，聯盟間取得信任，逐步轉向資源共享與人脈串接，進一步帶動新產品與客戶合作機會。

家登董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾並指出海外設廠可能會有的風險。記者潘俊宏／攝影
家登董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾並指出海外設廠可能會有的風險。記者潘俊宏／攝影

家登董事長邱銘乾（右三）主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴今天在媒體分享會上一起分享開拓美國市場經驗。記者潘俊宏／攝影
家登董事長邱銘乾（右三）主導的德鑫半導體聯盟成員已從8家擴充至18家，邱銘乾與德鑫半導體聯盟夥伴今天在媒體分享會上一起分享開拓美國市場經驗。記者潘俊宏／攝影

半導體 家登 台積電

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