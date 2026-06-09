AI重塑企業營運模式 勤業眾信攜SAP助企業加速轉型

AI已從單一技術工具走向企業核心營運架構，如何將AI與雲端技術轉化為實際商業成果，成為企業數位轉型的重要課題。勤業眾信9日參與全球企業數位轉型年度盛會「SAP NOW 2026」，並以唯一鑽石級贊助商身分出席，展現其在企業數位轉型、數據治理及AI應用領域的專業實力，持續深化與SAP合作，協助企業加速建構以數據與AI驅動的智慧營運模式。

隨著生成式AI、雲端平台與企業核心系統加速整合，企業正從流程數位化邁向營運智慧化。勤業眾信指出，企業若要真正發揮AI價值，除了導入新技術，更需要同步整合技術、流程與組織能力，打造兼具韌性與競爭力的智慧企業架構。

活動中，勤業眾信也透過專題論壇與產業分享，探討企業策略、營運轉型及AI實務應用等議題，分享數位轉型經驗與觀察。勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良在「智慧領航論壇：AI賦能下的跨界創新實踐」中表示，AI快速發展下，企業競爭力已不再只來自技術本身，而是來自跨產業、跨領域整合創新的能力。

他指出，AI正重塑企業決策模式、營運流程及商業模式，建立可規模化應用的數據基礎與跨部門協作機制，是企業發揮AI效益的關鍵。企業必須具備高品質且即時的數據，才能串聯各部門營運流程，在創新、效率與風險管理間取得平衡。

勤業眾信科技與轉型服務暨SAP服務執行副總經理黃筱嵐則在「SAP AI重塑企業營運模式」專題演講中指出，AI正逐步成為企業營運的核心驅動力，並深入財務管理、供應鏈管理及即時決策等領域。透過SAP AI解決方案，企業可加速整合與分析大量數據，進一步提升營運效率與決策品質。

黃筱嵐強調，企業轉型成功的關鍵不僅在於技術導入，更在於流程重塑與人才升級。企業應重新檢視並優化既有作業流程，同時培養員工與AI協同工作的能力，唯有技術、流程與組織三方面同步推進，才能真正實現智慧企業轉型目標。

勤業眾信表示，未來將持續攜手SAP及生態系夥伴，結合全球產業經驗與在地實務洞察，協助企業建立以數據與AI驅動的智慧營運模式，加速創新落地與價值實現，提升企業在快速變動市場環境中的競爭力與成長動能。