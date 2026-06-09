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飛宏攻AI周邊和低軌衛星 網通產品營收占比拚4成
電源廠飛宏今天舉行法人說明會，總經理林冠宏表示，包括手機、工具機等非AI產品客戶，近期受到記憶體等材料短缺影響，成長受阻；飛宏今年重點放在AI資料中心周邊的網通產品，估計今年網通占營收比重將由去年27%大幅提升到40%，帶動毛利率成長。
飛宏首季營收新台幣20.95億元，季減10.9%，年減7.2%；歸屬母公司淨損1.45億元，連2季虧損，每股淨損0.35元。不過飛宏第1季毛利率21.1%，比去年同期拉升2.1個百分點，林冠宏看好，第2季毛利率會更好。
林冠宏指出，毛利率提升，反映出飛宏這幾年轉型2.0的成果。飛宏逐漸從傳統的低功率電源，朝向500W、1000W以上的高功率電源邁進；過去手機產品占飛宏營收比重最高超過6成，現在已降到2成，估計今年進一步降到12%。
林冠宏表示，從股市就可以看出，現在資金全部朝向AI、低軌衛星等高價值、高成長項目傾斜；從飛宏的角度，包括手機、工具機等非AI產品客戶，全受到記憶體等各種材料排擠短缺的影響，阻礙今年營運成長。
飛宏也跟著轉型，目前已打入北美3家低軌衛星客戶供應鏈，而且都是主力供應商之一，主要提供地面接收器電源，未來希望朝Gateway等高功率電源發展。
至於AI方面，林冠宏坦承，目前AI雲端資料中心的電源市場已由台達電、光寶科等廠商主宰，飛宏將務實地從AI資料中心周邊的網通產品電源去發展，這一塊也是飛宏今年主要成長動能，估今年網通產品占營收比重將由去年27%大幅提升到40%。
提到剛結束的台北國際電腦展，輝達執行長黃仁勳發表全新的RTX Spark AI電腦，林冠宏認為，這象徵AI正逐漸從雲端走向地端，將為飛宏帶來許多新機會。
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