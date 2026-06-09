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全球智慧手機第1季出貨年減1.7% 研調機構估全年減16.2%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

根據TrendForce最新研究顯示，2026年第1季全球智慧手機生產總數約2.84億支，較去年同期衰退約1.7%。儘管記憶體價格從2025年下半年開始大幅度上漲，但考量品牌端尚有低價記憶體庫存，加上消費者預期後續終端售價將大幅調高帶動需求上揚，因此第1季的生產表現受記憶體漲價影響尚不顯著。

然而，隨著部分品牌低價記憶體庫存告罄，加上連續數季的超額漲幅已全面衝擊品牌獲利結構，迫使多數品牌在第2季調整進入生產調節期。展望2026全年，TrendForce預估，生產總數將降至10.51億支，年減幅度約16.2%；在極端情境下，若記憶體價格漲勢未見收斂，品牌必須不斷調漲售價因應的狀況下，不排除年減幅度進一步擴大。

然而，各品牌在銷售策略上各有不同，具備高階產品溢價能力與集團資源的品牌傾向逆勢布局、維穩甚至擴大市占；反觀以中低階為主的中系品牌，則在成本壓力與Huawei強勢競爭的雙重夾擊下，被迫採取更保守的生產計畫。

品牌布局各有不同，Samsung、Apple、Huawei等巨頭可望逆勢增長

季度市占排名第一的Samsung第1季生產總數約6,260萬支；受惠Galaxy S系列新機備貨帶動，季度生產表現較上季回升7.6%，相較去年同期也有2.3%微幅上揚。TrendForce指出，Samsung智慧手機可望憑藉集團資金作為奧援，加上高階產品占比具一定規模，在這波漲價周期中具備較高的抗壓性。惟其低階產品占比亦不容忽視，在經濟逆風環境中不利推廣，須持續觀察終端市場的消費狀況。

Apple第1季生產總數約6,020萬支，除了受惠新機備貨支撐生產表現外，該季另有iPhone 17e新機發表貢獻產出，因此較去年同期上揚19.7%，市占排名第二。因此，即便當前記憶體價格高漲，相較其他已進入毛利保衛戰的品牌而言，Apple仍可維持一定的獲利水平。TrendForce認為，Apple更傾向在今年逆風環境中擴大市占基數，為未來付費軟體的營收增長空間奠定基礎。

Xiaomi、OPPO、Vivo三大品牌力守獲利底限，生產規模不排除大幅收斂

中系三大品牌第1季生產表現皆呈現季節性回落，OPPO約2,950萬支、Xiaomi約2,600萬支、Vivo約2,200萬支，市占囊括第三到第五席次。以今年整體來看，此三大品牌過往市占表現亮眼，如今受記憶體價格飆升衝擊獲利，其2026年的生產計劃存在高度不確定性。

Transsion第1季生產總數約1,980萬支，約略持平去年同期，季度市占排名第六。該品牌智慧手機產品的結構高度集中在入門款及低階市場，獲利本就微薄，加上低價庫存有限，因此在這波記憶體超級漲價周期中受創最深。然而，新興市場的新增需求仍是智慧手機市場的重要支柱，隨著Xiaomi等品牌減少低階產出配置，Transsion仍有一定的需求量能作為支撐。

Samsung 智慧手機

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