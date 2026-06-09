迎端午、暑期旅遊旺季 遠傳推漫遊促案「加1元多1GB」好評回歸

遠傳（4904）電信表示，隨著端午節三天連假與暑期出國旅遊旺季即將到來，遠傳提前推出多項漫遊方案與限時優惠，並全面支援eSIM服務，讓用戶兼顧「省荷包」、「安心上網」與「使用便利」等多樣需求。

針對國人熱門旅遊地點，遠傳全新推出「日本定量包7GB 599元」與「中港澳計日型吃到飽每日149元」等方案；海外漫遊優惠同步升級，南韓、美加、越南上網吃到飽每日最低99元起。此外，廣受用戶好評的「加1元多1GB」活動同步回歸，定量包輕鬆加量升級；活動期間申辦任一漫遊服務，加碼抽「萬元全球漫遊金」，旅遊中不論是打卡分享、導航或即時聯繫，皆能享受更輕鬆、划算、省心的上網體驗。

遠傳表示，持續推出多元且彈性的漫遊資費方案，無論短天數的輕旅行、長天數的遊學，用戶皆能依行程選擇合適的上網方案，滿足不同旅遊型態需求。遠傳原號漫遊採用合法電信網路架構，資料傳輸不繞道，可有效降低個資外洩與網路被側錄、擷取等資安風險，提供更穩定且安全的連線環境。用戶無須換卡即可直接使用原門號上網，並可正常接收OTP驗證碼與重要來電，確保通訊不中斷，讓旅途過程中的上網、聯繫與行程安排更加安心順暢。今年第1季，遠傳原號漫遊申辦數年增率達雙位數成長。

此外，遠傳全新推出「日本定量包7GB」，只要599元即可輕鬆滿足6至8天的中程旅遊上網需求；同時針對商務與跨境旅遊族群，推出「中港澳計日型」每日149元，一個方案可享暢遊三地，「免翻牆」就能順暢使用FB、LINE、Threads等社群與通訊平台，跨境移動也能自在上網。

迎接暑期旅遊旺季，遠傳加碼回饋用戶，擴大「計日型」上網吃到飽優惠，「美加、南韓、越南」漫遊每日99元起；日本漫遊每日129元起。針對前往美加進行暑期遊學、交換生或長天數旅程用戶，也提供「美加20GB、30GB定量包」，最低1GB僅31元起。讓旅途中無論美食打卡分享，或遊學期間查資料、商務會議連線，皆能順暢支援，使用更安心。

而廣受用戶喜愛的「加1元多1GB」優惠，今年夏天好評回歸，優惠方案全面升級。不僅適用於亞洲13國及跨洲129國定量包，日本方案更推出大容量升級版，原12GB定量包只要加3元，輕鬆升級為15GB。無論旅遊導航、看影片或美景美食隨手PO，流量更充足、使用更從容，連線穩定不中斷、確保用戶資料傳輸安全與個資保護，是出國上網的安心選擇。

遠傳指出，活動期間內申辦遠傳原號漫遊，即可參加抽獎，有機會將「萬元全球漫遊金」帶回家；若透過遠傳官網或遠傳心生活APP申辦，再多一次抽獎機會。限時優惠至2026年8月31日止，為今夏出國旅程做好萬全準備！

針對暑期遊學進修熱潮，遠傳表示，「易付出國上網卡」推出全新產品「美加10GB與30GB」方案，美加漫遊上網30日10GB 588元、30GB 928元，1GB最低只要31元起，讓用戶無論遊學進修或長天數旅遊，都能安心連線、自由探索。此外，易付出國上網卡也提供南韓5天、7天上網吃到飽方案；日本5天3GB 349元方案；中港澳5天3GB 299元、15天5GB 499元，三地移動免切換；新加坡6天吃到飽方案等多元方案選擇。攜手當地知名電信業者，確保連線穩定、傳輸資訊安全無虞。

遠傳強調，「易付出國上網卡」支援實體SIM卡與eSIM，不限遠傳用戶皆可申辦，新客戶申請eSIM掃碼即用、免換卡、抵達即可上網，使用AI工具不卡關，個資隱私有保障，同時支援熱點分享與重要簡訊接收，兼顧便利與資安防護。即日起至6月底前，至遠傳直營門市申辦「易付出國上網卡」，韓國、日本、中港澳、新加坡再享百元旅遊金現折優惠。

暑假期間父母帶著孩子出國旅遊，除了順暢安全的網路漫遊，全家人的海外安全防護更要同步升級。遠傳表示，遠傳旅平險提供貼心便利的數位體驗，一鍵帶入個人資料免手動輸入，僅需幾分鐘即可快速為全家大小完成申辦，並透過安全便捷的電信帳單支付，輕鬆搞定全家保單。除了基本的海外突發疾病醫療保障外，更涵蓋了主題樂園關閉及演唱會取消等專屬保障，讓全家大小出行更放心。遠傳推出有感回饋，即日起單筆投保滿700元就回饋100遠傳幣，可用於折抵電信帳單，最高享有14%的超值回饋。