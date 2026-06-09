快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大公布AI戰略 台商盼加台攜手共創科技生態鏈

中央社／ 溫哥華8日專電

加拿大卑詩省台灣商會近日舉行台商之夜，匯聚了來自北美洲、中南美洲和澳洲等多國台商參加，適逢加拿大政府上周公布「人工智慧戰略」（AI Strategy），台商積極串接彼此資源，盼創建強大科技生態鏈。

卑詩省台灣商會6日舉辦2026年台商之夜活動，來自半個地球各地台商菁英逾400人齊聚一堂。加拿大自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）、保守黨眾議員區澤光（Chak Au）、卑詩省議員屈潔冰（TeresaWat）以及僑委會委員長徐佳青和駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣等人出席。

張瑋麟說，加拿大政府推出AI戰略，將投入至少20億加元（新台幣約460億元）來提升加拿大在AI關鍵技術的自主能力與韌性。「台灣在AI運算、機器人和智慧移動，以及次世代科技都位居全球領先角色，加台兩方的合作只會更緊密，而加拿大台商正是穿針引線的關鍵力量。」

劉立欣說，輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）及SK集團（SK Group）等AI巨頭日前才齊聚台北的國際電腦展，共同推崇台灣作為全球供應鏈核心的不可替代性。「今年有超過30家加拿大企業參加COMPUTEX和InnoVEX，是加拿大有史以來最大的參展團，足見台灣對加拿大投資者的經濟吸引力。」

徐佳青也說，台加之間的產業結構互補性高，彼此價值觀一致，雙方未來的經濟發展潛力無限。「去年兩國已完成台加貿易合作架構協議（TCFA）的所有談判細節並草簽了協議，只待推進最後一哩路，希望渥太華能盡快完成最後簽署動作，掀開經貿新篇章。」

卑詩台灣商會會長陳翰祥說，台商們會積極向渥太華遊說，落實這個對台加雙邊都有極大紅利的協議。「我們樂意去拜訪每個國會議員，告訴他們：台灣是全球AI革命的核心，攜手台灣合作就能堆疊出極有價值的科技共生圈。」

中南美洲台灣商會總會長李繼光說，加拿大有許多中南美洲移民，中南美洲這幾年經濟高速發展，和台灣的科技界往來密切。「我看到了跨洲的合作潛能，從加拿大、美國一路延伸到中南美洲，共同朝西串接台灣，可打造出高科技產業的三角價值鏈關係。」

卑詩台灣商會輔導會長翁家婷說，AI已經成為「無所不在的數位空氣」，無論哪個行業都不能脫離這個趨勢，所幸商會這幾年不斷吸納非常多優秀年輕企業家加入，他們創新和跨界的能量，讓商會不斷保持前瞻性與敏捷度。

加拿大 台商 僑委會

延伸閱讀

大溫哥華台灣同鄉會慶一甲子 陳慧中推廣台音樂有成

大溫哥華急難救助協會成立 救難防詐保護安全

世足賽／地主溫哥華準備好了！機場新科技迎接270萬旅客

經濟日報社論／台灣半導體產業的遠慮與近憂

相關新聞

黃仁勳點出「台灣焦慮」…這些造紙廠默默變廢為寶 成「隱形發電廠」

隨著AI工廠、超級電腦與大型資料中心加速落地，電力供應成為各國競逐AI的重要基礎設施。然而，就在外界熱議台灣是否缺電之際，一群傳統造紙廠早已透過生質能、汽電共生與沼氣回收系統，悄悄化身為支撐產業運轉的「隱形發電廠」。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月抵台時，直言台灣需要更多能源，因為「沒有能源，就沒有經濟成長」。 AI浪潮席捲全球，從大型語言模型到AI代理人、機器人，再到各國競相興建的超級資料中心，表面上看似一場算力競賽，實際上是一場能源爭奪戰。 今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃仁勳除了展示AI技術藍圖，又屢屢提及能源與基礎建設的重要性。在公開演講中，他將AI定位為如同電力與網際網路般的新世代基礎設施，並提出「AI工廠（AI Factory）」概念，強調未來的AI資料中心不再只是儲存資料，而是持續生產智慧、生成價值的工廠。 隨著輝達規畫在台灣建置AI超級電腦，以及全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力需求勢必持續攀升。對黃仁勳而言，AI時代最大的挑戰之一，顯然是能否建立足夠的能源與基礎設施，支撐未來的運算需求。 被忽略的隱形電廠，造紙業如何把廢棄物變綠電

新日興股東會／iPhone折疊機攜鴻海拚「從零到100」！下半年萬事俱備

軸承大廠新日興（3376）3月正式與富士康工業互聯網合營新公司，為折疊機業務做準備，股東6月9日於股東常會上關心蘋果iPhone折疊機訂單在與鴻海（2317）合資下業務利潤風險，對此總經理阮朝宗指出，這是依照客戶要求，不擔心合資問題，並預期隨旺季來臨，下半年優於上半年。

安聯 00402A ETF 9日掛牌漲幅5.59% 瞄準美國科技股長期潛力

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）6月9日掛牌，以10.01元收盤，上漲0.53元，漲幅5.59%；該檔ETF鎖定美國科技成長趨勢與AI新商機，持續看好美國科技股後市表現。

所羅門股東會／持續衝刺 AI 相關解決方案 盼今年成長幅度大

所羅門（2359）於9日召開股東會，該公司董事長陳政隆表示，去年其AI相關解決方案的表現倍增，希望今年也有滿大的成長幅度。

半導體聯盟打群架 德鑫一到德鑫二 市值跳增三倍逾3280億元

台灣半導體供應鏈加速海外布局之際，由家登精密董事長邱銘乾主導的德鑫半導體聯盟，成員已從初期8家擴大至18家，也由成本中制透過聯盟成員結合資源開發新領域而邁進利潤導向，聯盟成員在全球化及AI帶動全球半導體蓬勃發展，也在資本市場反映快速成長的價值。市埴由2023年的829億元，大增倍至逾3280億元，資本化規模跳增近三倍。

台股獲利持續躍增 法人看好IC設計、記憶體族群

AI需求持續熱絡，第1季台股財報優於預期，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至5成以上高達52%。可看出AI仍是唯一且最明確的主軸，中長線漲升行情延續，高盛證券近日上調台股評等至「加碼」，並調升目標指數至51,000點，台股挑戰5萬點不是夢，建議可利用短線大幅拉回布局高純度的「IC設計+記憶體」雙強組合的台股ETF，掌握長線大行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。