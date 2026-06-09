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新日興股東會／iPhone折疊機攜鴻海拚「從零到100」！下半年萬事俱備

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
新日興股東常會上，小股東關心與鴻海合資是否利益會被大廠主導而頻繁發問。記者王郁倫／攝影
新日興股東常會上，小股東關心與鴻海合資是否利益會被大廠主導而頻繁發問。記者王郁倫／攝影

軸承大廠新日興（3376）3月正式與富士康工業互聯網合營新公司，為折疊機業務做準備，股東6月9日於股東常會上關心蘋果iPhone折疊機訂單在與鴻海（2317）合資下業務利潤風險，對此總經理阮朝宗指出，這是依照客戶要求，不擔心合資問題，並預期隨旺季來臨，下半年優於上半年。

新日興是筆電、AirPod Pro及未來將量產的iPhone摺疊機零組件供應商，9日股東常會順利通過配發4元股息議案，iPhone折疊機成股東關心焦點，由於此次傳出新日興切入供應鏈與安費諾分吃訂單，但關鍵條件是與鴻海合資公司接單，股東擔心被鴻海控制相關業務權，對此新日興雖不回應客戶訂單，但強調合資案經過評估對公司有利，不擔心風險。

對於折疊機訂單何時出貨？新日興指出，一切取決於客戶對品質的要求，目前公司也不知道何時出貨，萬事俱備，只等客戶決策。其次，他解釋，客戶對產品的品質技術面要求很高，若同業（如三星或華為）軸承品質要求是70分，那麼這位客戶的要求是100分，但其實同業品質要求已經很高，現在就看客戶對品質要求程度是否仍要100分。

股東擔心，新日興與鴻海合資公司，未來業務接單上會被鴻海所主導，甚至影響公司風險。對此新日興解釋，該合資案是客戶要求的，客戶相信新日興可以從零做到30，有初期開發能力，但無法短時間調動數百或上千名工程師達到從零到100的量產階段，因此才要求鴻海加入協助。

新日興坦言，本來也是希望能獨立接單，但審慎評估後，認為對新日興而言，後續合資模式也是對公司有利的。新日興解釋，鴻海現在是專業經理人制度，承諾帳目一切公開透明，且若認為公司營運效率不佳，開放查帳，且現在鴻海重心都在伺服器業務上，折疊機業務對鴻海只是九牛一毛，第三是終端客戶的保證。

新日興過去在折疊手機業務上並非新手，現在的折疊機龍頭三星，初期第一第二代都是來台指明找新日興合作，不料到量產階段卻沒有繼續合作，今年iPhone量產在即，被市場認為是加速折疊機市場翻倍關鍵，包括富世達跟兆利等陸系折疊機軸承供應商，都認為將有外溢效應，預期消費者在看到iPhone折疊機問世，但單價過高下，會反而刺激安卓手機折疊機銷量。

新日興9日也透露經營2挑戰，首先是身為A客戶核心供應商，股東質戶集中度過高，但多角化拓展業務，其他品牌也會顧慮與A客戶競業現況不願意釋單，其次，中國大陸紅色供應鏈搶單壓力持續，且因國家補貼等因素，接單不以獲利為唯一目的，故報價往往出乎意料。

何時出貨？與鴻海合資是否有風險？新日興指出，現在萬事具備，只等客戶最終決議，現在客戶還在決定品質要做到90分還是100分才出貨，生產挑戰困難度都很高，其次，由於一百分的品質就有較高成本，價格與品質有高關連性，故目前因接單價格未定。

股東指出新日興與鴻海合資僅持有50%合資公司股權，擔心被取得主導權，新日興解釋，跟鴻海的分潤會在公平原則下進行，計算公式透明，包括所有零件、工序、投入在場人力，按投入資源比例計算。

展往下半年，阮朝宗指出，雖當前市場面臨缺料狀況，許多原料被利潤更高的伺服器產業搶走，導致傳統NB與終端客戶面臨缺料，無法順利出貨，但並非沒有訂單，而是因為終端客戶缺料，雖5~6月是傳統淡季，但仍看好下半年表現比上半年好，未來也將持續布局AI伺服器及機器人關鍵零組件業務。

新日興董事長呂勝男。記者王郁倫／攝影
新日興董事長呂勝男。記者王郁倫／攝影

新日興 iPhone 鴻海

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