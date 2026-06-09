黃仁勳點出「台灣焦慮」…這些造紙廠默默變廢為寶 成「隱形發電廠」

隨著AI工廠、超級電腦與大型資料中心加速落地，電力供應成為各國競逐AI的重要基礎設施。然而，就在外界熱議台灣是否缺電之際，一群傳統造紙廠早已透過生質能、汽電共生與沼氣回收系統，悄悄化身為支撐產業運轉的「隱形發電廠」。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月抵台時，直言台灣需要更多能源，因為「沒有能源，就沒有經濟成長」。

AI浪潮席捲全球，從大型語言模型到AI代理人、機器人，再到各國競相興建的超級資料中心，表面上看似一場算力競賽，實際上是一場能源爭奪戰。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃仁勳除了展示AI技術藍圖，又屢屢提及能源與基礎建設的重要性。在公開演講中，他將AI定位為如同電力與網際網路般的新世代基礎設施，並提出「AI工廠（AI Factory）」概念，強調未來的AI資料中心不再只是儲存資料，而是持續生產智慧、生成價值的工廠。

隨著輝達規畫在台灣建置AI超級電腦，以及全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力需求勢必持續攀升。對黃仁勳而言，AI時代最大的挑戰之一，顯然是能否建立足夠的能源與基礎設施，支撐未來的運算需求。

被忽略的隱形電廠，造紙業如何把廢棄物變綠電

雖然外界總認為台灣可能缺電，經濟部這段時間，一次又一次反駁。經濟部表示，台灣早已將AI產業的用電需求納入規畫，未來幾年將有多座大型燃氣機組陸續加入供電行列，光是2026年底前，就有四座大型燃氣電廠，可提供約520萬瓩（MW）電力，後續還有多項民間與公營電力建設接棒，足以支應半導體與AI產業發展所需。

經濟部更強調，不應將黃仁勳的談話解讀為對台灣能源政策的批評，而是全球AI產業共同面臨的課題。

其實，在這場AI與能源競賽中，市場目光大多聚焦於台電、天然氣、離岸風電與太陽能，卻忽略了一群早已默默發電多年的「隱形電廠」，他們是「造紙業」。

由於造紙製程本身會產生大量木質纖維、樹皮、污泥與有機廢棄物，因此造紙業很早便開始投入汽電共生、生質能發電與沼氣回收系統。這些原本被視為廢棄物的副產品，如今在能源轉型趨勢下，逐漸成為具有商業價值的能源來源。

從造紙到發電，華紙、正隆、榮成的能源布局

其中最具代表性的，莫過於中華紙漿。華紙位於花蓮的廠區長期利用木材加工過程產生的樹皮、木屑及木質素作為燃料，建置大型生質能汽電共生系統，發電容量約達2萬瓩，被視為國內規模最大的木質生質能發電系統之一。

華紙近年更宣布，投入逾30億元推動新一代高效回收生質能發電計畫，希望提升能源自主能力，並結合儲能系統發展智慧能源管理；華紙認為，造紙不只是製造紙張，更是將林木資源循環利用、轉換為綠色電力的過程。

另一家積極布局的是工業用紙與紙箱龍頭正隆。這幾年，正隆大力發展生質能汽電共生系統，竹北廠已建置生質能汽電共生設備，年發電量達1.26億度電，相當於約3.5萬戶家庭一年的用電需求；此外。正隆在后里廠打造全台最大的生質能汽電共生系統，預計2029年完工後，年發電量可再增加1.28億度。

至於正隆的大園與后里等廠區，也同步導入廢水厭氧處理與沼氣回收技術，將原本需要處理的有機廢水轉化為能源，形成循環經濟模式。過去被視為環保成本的廢水，如今反而成為發電原料。

相較於華紙與正隆，榮成雖較少公開揭露具體發電量數字，但多年來同樣持續推動能源優化策略，透過汽電共生系統以及再生燃料應用，降低外購電依賴，同時將造紙製程產生的廢棄物能源化。

事實上，造紙廠發展能源事業的時間點，遠早於AI熱潮出現，當市場還在討論資料中心是否搶電、再生能源是否足夠，這些業者早已建立自己的能源系統，或許無法像大型電廠一樣供應全台用電，卻能有效降低對外部電網的依賴，並把原本的製程副產品轉化為新的收益來源。

當黃仁勳高喊AI工廠需要龐大能源支撐時，台灣過去被視為夕陽產業的造紙業，如今憑藉多年累積的生質能與循環經濟布局，站上AI能源革命的第一排，悄悄成為支撐AI時代的重要力量。

（本文出自2026.06.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）