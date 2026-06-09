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鴻海攜手博楓 投資開發越南再生能源

中央社／ 台北9日電
鴻海。(路透)
鴻海。(路透)

鴻海今天宣布，與投資公司博楓達成策略合作，雙方將共同投資並開發越南的可再生能源項目，支持鴻海及其供應鏈在當地營運。

鴻海發布新聞稿說明，未來博楓與鴻海將聯合開發1GW規模的風電、太陽能及儲能項目，並結合長期購電協議（power purchase agreement, PPA），雙方還將針對相關項目的投資與資產管理展開合作。

鴻海集團投資長杜墨璽表示，與博楓建立合作關係，為鴻海在越南的營運及供應鏈獲取長期可再生能源供應。藉由與博楓共同投資並參與項目管理，這次合作將為鴻海在區域內的持續發展，提供穩定、具成本效益的電力保障。

鴻海說明，此次合作將在越南直接購電協議（DirectPPA）政策逐步完善的過程下，同步推進。

根據資料，博楓投資公司總部位於美國紐約，目前管理資產超過1兆美元，包含基礎設施、能源、私募股權、房地產和信貸領域。博楓是清潔能源資產所有者、營運商及開發商之一，業務遍及五大洲，涵蓋水電、風電、太陽能、儲能及可持續解決方案。

博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示，博楓與鴻海合作，聚焦越南作為亞洲成長最快的經濟體之一，企業對可再生能源日益增長的需求。

鴻海 再生能源 越南

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