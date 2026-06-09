博楓與鴻海宣布 在越南展開再生能源策略合作

全球重要的另類資產管理公司「博楓」（Brookfield Asset Management）今日宣布，與全球最大的電子製造商鴻海科技集團策略合作，雙方將共同投資及開發越南再生能源項目，支持鴻海（2317）及其供應鏈合作夥伴的在地營運。

博楓與鴻海計劃共同開發總裝置容量高達1GW的公用事業級風力、太陽能發電及儲能專案，並透過長期購電協議（power purchase agreement, PPA）支持相關開發；雙方也將就相關項目的投資與資產管理展開合作。

博楓將透過旗下新興市場能源轉型促進基金（Catalytic Transition Fund）參與此次合作。該基金是博楓在新興市場和發展中經濟體推動淨零轉型的核心投資平台，重點布局東南亞等地區。

博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示：「博楓與鴻海的合作，凸顯越南作為亞洲成長最快的經濟體之一，企業對再生能源日益增長的需求。隨著全球製造商基於成本競爭力、建置速度及能源安全等考量，加快採用再生能源，區域內對長期再生能源供應的需求正不斷成長。」

他表示，「東南亞地區相關政策的不斷完善，為再生能源發展及博楓的新興市場能源轉型促進策略創造了有利條件，也讓博楓在過去一年中持續穩步推進。」

鴻海科技集團投資長杜墨璽表示，「很高興與博楓建立合作夥伴關係，為鴻海在越南的營運及供應鏈獲取長期再生能源供應。藉由與博楓共同投資並參與項目管理，這次合作將為鴻海在區域內的持續發展提供穩定、具成本效益的電力保障。」