快訊

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

聽新聞
0:00 / 0:00

博楓與鴻海宣布 在越南展開再生能源策略合作

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

全球重要的另類資產管理公司「博楓」（Brookfield Asset Management）今日宣布，與全球最大的電子製造商鴻海科技集團策略合作，雙方將共同投資及開發越南再生能源項目，支持鴻海（2317）及其供應鏈合作夥伴的在地營運。

博楓與鴻海計劃共同開發總裝置容量高達1GW的公用事業級風力、太陽能發電及儲能專案，並透過長期購電協議（power purchase agreement, PPA）支持相關開發；雙方也將就相關項目的投資與資產管理展開合作。

博楓將透過旗下新興市場能源轉型促進基金（Catalytic Transition Fund）參與此次合作。該基金是博楓在新興市場和發展中經濟體推動淨零轉型的核心投資平台，重點布局東南亞等地區。

博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示：「博楓與鴻海的合作，凸顯越南作為亞洲成長最快的經濟體之一，企業對再生能源日益增長的需求。隨著全球製造商基於成本競爭力、建置速度及能源安全等考量，加快採用再生能源，區域內對長期再生能源供應的需求正不斷成長。」

他表示，「東南亞地區相關政策的不斷完善，為再生能源發展及博楓的新興市場能源轉型促進策略創造了有利條件，也讓博楓在過去一年中持續穩步推進。」

鴻海科技集團投資長杜墨璽表示，「很高興與博楓建立合作夥伴關係，為鴻海在越南的營運及供應鏈獲取長期再生能源供應。藉由與博楓共同投資並參與項目管理，這次合作將為鴻海在區域內的持續發展提供穩定、具成本效益的電力保障。」

鴻海 再生能源 越南

延伸閱讀

輝達攜手南韓SK、NAVER及斗山推動AI資料中心建設 鴻海有望受惠

輝達結盟南韓三大咖推動 AI 資料中心建設 鴻海沾光

中央大學與金屬中心合作 共推綠能科技研發

PwC 減碳報告：82%企業持續減碳、範疇三排放仍是最大挑戰

相關新聞

博楓與鴻海在越南 共同投資1GW 太陽能與風電項目

全球領先的投資公司博楓9日宣布，與全球最大的電子製造商鴻海（2317）達成策略合作夥伴關係，雙方將共同投資並開發越南的可再生能源項目，以支持鴻海及其供應鏈合作夥伴在當地的營運。未來博楓與鴻海將聯合開發高達 1GW 規模的風電、太陽能及儲能項目，並結合長期購電協議（power purchase agreement, PPA）；雙方還將針對相關項目的投資與資產管理展開合作。

鴻海攜手博楓 投資開發越南再生能源

鴻海今天宣布，與投資公司博楓達成策略合作，雙方將共同投資並開發越南的可再生能源項目，支持鴻海及其供應鏈在當地營運

友達營收╱5月238.38億元 月增7.9%、年減1.4%

友達（2409）9日公告今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。

AI隱形冠軍股，大立光從「分不到」變漲停！林恩平：為了不被AI消滅

台股今（9）日強勢反彈，光學鏡頭龍頭大立光亮燈漲停最受矚目。大立光執行長林恩平今日在股東會後記者會上，一掃過去保守作風、自在暢談AI布局，坦言決定跨足CPO（共同封裝光學）相關領域，核心出發「是為了不被AI消滅」；歷經兩年開發，如今FA（光纖陣列）產品「可以勇敢衝量產」。

世界先進營收╱5月42.42億 月增5.35%、年增19.48%

世界先進（5347）9日公布2026年5月合併營收42.42億元，較2025年同月新台幣35.50億元增加約19.48%。

精湛光學受惠被動元件拉貨熱 下半年營運持續暢旺

精湛光學（2070）今（9）日召開股東會，董事長吳俊男指出，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），特別是子公司先聯科技受惠被動元件熱潮，過去每年營收約1億元，目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。但設備交期認列時間較長，因此公司認為下半年將喜迎旺季，今年成長可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。