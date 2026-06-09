十銓科技進軍2026歐洲國際防務展 Eurosatory 銓方位捍衛資安防線

十銓科技（4967）9日宣布將於6月15日至19日旗下工控事業體TEAMGROUP INDUSTRIAL攜手戰略夥伴鑫創電子SINTRONES跨界聯展，強勢登陸2026歐洲國際防務展，聚焦企業級及軍工領域資安需求，有效防禦關鍵資訊外洩風險。

十銓表示，今年展會焦點圍繞一鍵銷毀專利技術，此項專利技術斬獲多國發明專利，更深入軍工應用情境發展無線銷毀技術，可因應突發危機遠端即時抹除高敏感資料，TEAMGROUP INDUSTRIAL於歐洲國際防務展將大展軍備儲存實力。

十銓指出，P250Q系列專為國防安全與AI邊緣運算等高敏感場域設計，賦予軍事設備絕對的資訊掌控權。產品亦取得銷毀電路專利，透過邏輯抹除與物理性破壞雙重機制，當設備面臨遭敵方劫持時，可一鍵啟動資料銷毀，為關鍵資訊安全部署堅實屏障。

另外，針對戰場不穩定的供電環境，P250Q導入斷電續毀機制，確保銷毀程序不受外部供電中斷而停止，杜絕任何資料殘留的可能；在操作介面上，產品整合直覺式LED狀態燈號，可輕易判讀進度並結合防誤觸機制，嚴防人為或環境因素的操作失誤。

P250Q更憑頂規的軍工防禦實力，相繼榮獲2025 COMPUTEX BC Award資安類別獎與2026台灣精品獎雙重肯定，為全球國防供應鏈提供最可靠的信任基石。

十銓科技與全球工業級邊緣AI運算領導廠商鑫創電子同台亮相歐洲國際防務展，展出次世代的軍工解決方案，彰顯雙方於工業應用領域的整合實力，結合鑫創電子高效能軍規邊緣AI應用電腦與TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q一鍵銷毀固態硬碟系列，雙方產品皆通過抗震耐衝擊的軍規測試，全面鞏固硬體層級資料保護，且透過P250Q的物理銷毀機制實現徹底資料抹除，進而構築即時AI運算、極致耐用性並兼具高敏資安韌性的防衛堡壘。