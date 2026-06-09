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緯謙與好友電強強聯手 推出 WiHub 充電漫遊平台

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）集團旗下創新雲端服務供應商緯謙科技 (WiAdvance) 與好友電智慧科技 (SONiCE) 9日宣布聯手推出 WiHub 充電漫遊平台。該平台已成功整合全台超過 2,000 座充電站與 7,000 支充電樁，提供「隨插即充｣以及「掃碼充電｣雙模式服務，目前WiHub 已正式獲得台灣賓士 (Mercedes-Benz) 採用，成為國際豪華車廠建立品牌充電生態圈的重要解決方案 。

WiHub 平台現已完成全台 13 家主流充電營運商深度串接，包括EVALUE、EVOASIS、iCHARGING、特爾電力、U-POWER、Aktzin聯盟 (含區快充、能源驛站、EVEZ、大猩猩電充)、遠傳（4904）、LINBROS、台灣大哥大（3045）MyCharge、星舟快充等，穩居充電漫遊市場領導地位。透過第三方中立平台的整合，WiHub 有效打破單一營運商的封閉生態，使價格更加透明，確保市場良性競爭，從源頭降低價格壟斷風險，進一步保障車主與企業客戶的權益。

緯謙科技總經理夏志豪博士表示：「WiHub平台不僅能快速串接多元充電服務，更透過會員數據整合與使用行為分析，協助車廠與營運商提升會員黏著度與服務轉換率，為智慧能源與車聯網服務奠定關鍵基礎。｣

另一方面，好友電則橫向跨接飯店、景點、政府機關與家用設備，更透過雲端平台整合帳務與會員系統，深度串接 AUTOPASS出行場域金融服務，打通多元出行場景，平台亦支援國泰小數點等紅利點數的靈活折抵應用。這不僅讓支付流程更具溫度，更透過點數生態系的串聯，將金融端的消費力導入充電場域，協助合作夥伴精準鎖定高活躍度的優質客群。

好友電總經理陳靖文強調：「我們將透過豐富的場域數據與 AI 技術，為夥伴打造具備預判性的智慧場景，讓充電不再只是電力交換，而是出行金融與貼身服務的深度融合！」此外，好友電正全力研發實體 AI 服務系統。預計將 AI 從雲端引進場域實體，為設備注入智慧接待與自動化營運的能量。

以 WiHub 平台技術為核心，緯謙與好友電將協助企業量身打造專屬的智慧充電管理平台。透過數據整合與行為分析，將海量的充電行為紀錄轉化為深度的用戶洞察，協助企業更有效掌握車主需求，實現更精準的服務觸達，進一步為車主打造無縫的尊榮體驗，推動品牌資產的長期數位化成長。

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