友達營收╱5月238.38億元 月增7.9%、年減1.4%

台股今（9）日強勢反彈，光學鏡頭龍頭大立光亮燈漲停最受矚目。大立光執行長林恩平今日在股東會後記者會上，一掃過去保守作風、自在暢談AI布局，坦言決定跨足CPO（共同封裝光學）相關領域，核心出發「是為了不被AI消滅」；歷經兩年開發，如今FA（光纖陣列）產品「可以勇敢衝量產」。

2026-06-09 14:06