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友達營收╱5月238.38億元 月增7.9%、年減1.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）9日公告今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。

友達累計今年前五個月合併營收1149.7億元，年減3.7%。今天股價下跌0.4元，成交量逾50萬張，居今日台股成績效排行榜冠軍，收24元。

友達董事長彭双浪先前於法說會中表示，展望本季景氣，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測。友達將謹慎看待產業前景，也會密切注意市場狀況，隨時動態調整因應，滿足客戶需求。

友達針對三大營運支柱發布對第2季業務展望預測為：智慧移動估季增1-6%；垂直場域約季增7-9%；顯示器產品因客戶拉貨放緩，營收將呈季減走勢。

營收 友達

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