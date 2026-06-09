聽新聞
0:00 / 0:00
友達營收╱5月238.38億元 月增7.9%、年減1.4%
友達（2409）9日公告今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。
友達累計今年前五個月合併營收1149.7億元，年減3.7%。今天股價下跌0.4元，成交量逾50萬張，居今日台股成績效排行榜冠軍，收24元。
友達董事長彭双浪先前於法說會中表示，展望本季景氣，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測。友達將謹慎看待產業前景，也會密切注意市場狀況，隨時動態調整因應，滿足客戶需求。
友達針對三大營運支柱發布對第2季業務展望預測為：智慧移動估季增1-6%；垂直場域約季增7-9%；顯示器產品因客戶拉貨放緩，營收將呈季減走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。