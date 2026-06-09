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因應少子化與高齡化 國發會葉俊顯：AI 可望成為解方

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI可望成為少子、高齡化社會危機的關鍵。國發會主委葉俊顯指出，AI並非完全取代人類工作，而是重塑工作任務，為了掌握AI浪潮所帶來的全新契機，台灣正全力建構全方位的AI人才生態系統，期望從硬體製造角色，躍升成AI整體解決方案的提供者。

葉俊顯9日參與APEC國際論壇「布局亞太未來人力資源：以 AI 強化勞動力與促進多元參與」，致詞時指出，我國的AI新十大建設，願景是讓我國的戰略角色，從全球AI硬體製造，進一步躍升為AI整體解決方案的提供者，為亞太區域提供投資、信賴的算力以及技術夥伴關係。

為此，葉俊顯指出，政府全力打造全方位AI人才生態系統；從中小學的AI素養紮根，然後延伸到透過產學合作，孕育頂尖晶片及研發設計的菁英，也透過補助以及客製化的培訓，協助中小微企業和勞工跨越數位門檻，積極培養兼具產業專業與技術的跨域人才，確保AI在各行各業落地。

葉俊顯提及，我國將AI視為因應人口結構變遷的關鍵方案，透過AI輔助醫療的診斷、智慧長照，還有銀髮族就業以及行動輔具等科技的應用，不僅可以提高高齡者的生活品質，也能夠彌補勞動力缺口，協助中小企業數位轉型，讓AI真正成為以人為本的社會基礎建設。

葉俊顯指出，AI不僅是驅動經濟增長的新引擎，更是因應少子化與高齡化挑戰的關鍵戰略解方。雖然AI對就業市場的影響並不平均，僅有望提升部分職位的薪資，並可能為其他勞動力帶來技術落差等嚴峻挑戰，但必須認識到，AI的本質是重塑工作任務，而非完全取代人類。為此，政府將積極提供更完善的職場治理規範與前瞻的再培訓機制，以有效協助勞工因應這一波AI浪潮。

為了實現真正的以人為本的AI時代，以及不遺漏任何人，葉俊顯認為，關鍵在於要協助弱勢團體在AI轉型過程中強化AI技能，使其不僅免於被邊緣化，更能夠參與其中，讓身心障礙者、女性、青年，以及高齡者等多元群體，皆能夠共享AI的紅利。

葉俊顯 國發會 亞太

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